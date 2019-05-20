Gaün'de 19 Mayıs Söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "19 Mayıs'ın anlam, önemi ile Çağdaş Gençlik Problemleri ve Çözüm Önerileri" konulu söyleşi gerçekleşti.

GAÜN Teknopark Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye GAÜN Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Tansü ile GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projesi Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Esra Çıkmaz konuşmacı olarak katıldı.

Atatürk gençliğe ve çocuklara çok önem verdiğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Tansü, istikbalin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz'da da anladığımızı ifade ederek, "Atatürk bize çok kıymetli bir hazine olarak Nutuk'unu bırakmıştı. Biz eğer Nutku yeterince okusaydık, anlasaydık bir takım dış güçler Türkiye'de darbe planlayarak devletimizi, milletimizi ve hükumetimizi yıkmaya kalkmazlardı. Dolayısıyla biz bundan ders aldık. Ulaşabildiğimiz bütün kitlelere, üniversite öğrencilerine halktan gençlere, ortaöğretim, ilköğretim gençliğine ulaşıp onlara Atatürk'ü, Atatürk'ün gençliğe verdiği değeri, milli değerlerimizi, vatana millete sadakati ve Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar olmasını öğretmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Devletimizin, milletimizin, hükümetimizin daima devam etmesini, var olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de biz Gaziantep Üniversitesi olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

"En önemli sorunlardan birisi teknolojik sorunlar"

Türkiye'de günümüzde gençliğin temel sorunları hakkında görüşlerini paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Esra Çıkmaz, yapılan araştırmalar çerçevesinde günümüzde çağdaş iklimde koşullar çerçevesinde bir takım sorunların bulunduğunu söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Çıkmaz, "Bu sorunların çoğunu kişilik sorunları olarak nitelendiriyoruz. Diğer kapsamda okul, aile ve sosyal çevreden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını görüyoruz ve günümüzün en temel problemi olan gençlerin hatta bizim de karşılaştığımız sorunlardan birisi iletişim, medya ve sosyal medyadan kaynaklı teknolojik sorunlar çerçevesi adı altında toparlıyoruz. Gençlerimizin sürekli sosyal medyada vakit geçirmeleri tabi ki avantajları var, gençlerimize tavsiyemiz; bağlı kalalım, araştıralım, öğrenelim, bilgi sahibi olalım fakat bağımlısı olmayalım yönünde. Gaziantep Üniversitesinde de Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'ün katkılarıyla gençlik sorunları üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA