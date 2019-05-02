Gaün'de 16. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan '16. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi' açılışı töreni GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde, kongre kapsamında 13 üniversiteden yaklaşık 350 öğrencinin katılımıyla başladı.

Kongrenin açılışında konuşan GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Gaziantep Üniversitesi'nin gurur kaynağı olduğunu ve çekirdeğini oluşturduğunu belirterek, GAÜN Tekstil Mühendisliği bölümünün de Mühendislik Fakültesinin en başarılı bölümlerden birisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Ülkemizin özellikle tarıma dayalı sanayide endüstriyel anlamda bakıldığı zaman tekstilin lokomotif bir sektör olduğunu belirterek, kongreye katılan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Ganidağlı, "Bilgili olun, bilgi çağında doğru bilgiye ulaşmak için çaba gösterin. Bilgi çoğaldıkça doğru bilgiye ulaşmak da bir o kadar zorlaşıyor. İkinci bir zorluk da bilgi hızla geçerliliğini yitiren bir kavram olmaya başladı. Özellikle akademik açıdan bakıldığında rehber güncellemeleri dediğimiz geçerli bilginin güncelleme süresi iki yıla kadar düştü. Bilgi çağı bizlere çok önemli mücadele hedefleri sunuyor. Bunlar için cesaretli olacağız ve hayallerimiz olacak" diyerek, kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, bu tür kongrelerin akademia da çok önemli olduğunu, bu kongreler sayesinde bilgi paylaşımı yapıldığını ve öğrencilere bilgilerini geliştirme imkanı sağladığını belirterek, kongreyi öğrencilerin düzenlemesinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Günal, Tekstil Mühendisliğinin hem dünyada hem de Türkiye de çok önemli mesleklerden birisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şunda endüstri 4.0'dan konuşuyoruz. Tekstil üretimi yapan fabrikalarımızın da, atölyelerimizin de endüstri 4.0'a uygun hale getirilmesi gerekir. Artık robotlar değil kobotlar fabrikalarda çalışmaya başlıyor. İnsanların çok az olduğu sadece kobotların çalıştığı fabrikaların ortaya çıkması gerekiyor. Endüstri 4.0 da insanı fabrikadan çekmemiz gerekiyor, burada kobotlar çalışacak ama bu insanlara, mühendislere, teknisyenlere ihtiyaç olmayacak anlamına gelmiyor. Burada önemli olan üretimi en verimli hale getirmek, en kaliteli üretim yapmak. Burada sizlerin yazılım konusunda kendinizi geliştirmeniz ve üst düzeyde yabancı dilinizin olması gerekli. Yalnızca bir yabancı dil değil, birden fazla yabancı dile önem vermeniz gerekiyor."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy kongrenin açılış konuşmasında kamu yatırımı olmaksızın kendi sanayisini inşa eden Gaziantep'in, üretim gücü, istihdamı ve yıllık 7 milyar dolar ihracatı ile ülkemizin parlayan yıldızı olmaya devam ettiği belirtti. Aslansoy konuşmasının devamında şunları söyledi: "Gaziantep Sanayi Odası bu süreçte marka şehir, inovasyon vadisi, akıllı sanayi, fuarlar şehri Gaziantep gibi projelerle kent sanayimizin gelişmesine öncülük etmiştir. Son dönemde ise Polateli - Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, Kadın Girişimci Destek Merkezi, Model Fabrika, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi, E-ticaret atağı gibi projelerle şehrimizi geleceğe hazırlıyor. Tabii biz bunları yaparken, dünyada da hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Öyle bir döneme geldik ki, artık fabrikalardan, makinalardan önce yenilikçi fikirler öne çıkıyor. Şu an bir sanayi devriminin içerisindeyiz. Robot teknolojileri ile emek yoğun işler artık robotlara devrediliyor. Avantaj olarak gördüğümüz iş gücü bu süreçte devre dışı kalıyor ama ülke olarak büyük de bir avantajımız var, o da genç nüfusumuz. Ülkemizin genç nüfusunu doğru eğitebilir ve yetiştirebilirsek emin olun kısa sürede en yeni teknolojileri de yakalayabiliriz."

GAÜN Öğretim Üyesi ve Kongre Danışmanı Doç. Dr. Züleyha Değirmenci açılış konuşmasında şunları söyledi: "Üç gün sürecek olan kongreye ev sahipliği yapan Gaziantep Üniversitesinde kongreye sponsorluk yapan firmalar stand açarak ve tekstil sektörünün öncü firmalarının temsilcileri kariyer günü etkinliği olarak da hizmet edecek. Tekstil sektörünün önde gelen isimlerinin yanı sıra halı sektörüne ait panellerin de yapılacağı kongrede mezun öğrenci ve akademisyenlerle söyleşi ve öğrenci defilesi de yer alacak. Farklı şehirlerden kongre kapsamında gelen öğrenciler, Gaziantep tekstil sanayicisini de yakından tanıma fırsatı bulacak."

GAÜN Öğretim Üyesi ve Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin üç bölümünün dört programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite bölüm olarak tescillendiğini belirterek, tescil ile bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin ulusal ve uluslararası tanınırlıklarının olacağını GAÜN Tekstil Bölümünün MÜDEK tarından akdete edildiğini belirterek, kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Güneşoğlu, Kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gaziantepli Sanayici Abdülkadir Konukoğlu'nun 'tekstil ölüye de lazım, diriye de lazım' sözü tekstilin ne kadar önemli olduğunu belirtiyor. Biz tekstil ülkesiyiz. Dünyanın en çok lif üreten ve tüketen on ülkesinden birisiyiz. Bu da bizim tekstil ülkesi olduğumuzun bir göstergesi. Tekstil bizim ata mesleğimiz yaklaşık bin yıla da dayanan bir geçmişi var" diyerek, tekstilin ülkemiz ve dünya için önemine değindi.

Kongrenin açılışında 16. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi Koordinatörü Atalay Çetin, Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi Onursal Başkanı Selin Ekici, Ulusal Öğrenci Kongresi Başkanı Ethem Mekki söz alarak kongrenin Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür konuşması yaptılar.

16. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi kapsamında Siemens Türkiye Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya İren, Zorluteks Konfeksiyon Müdürü Öznur Özgöç, Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, Koton Kumaş Satın Alma Müdürü Aykut Üstün, İmpela tekstil'den Halil Uğur, Tüfekçi Makine Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Yıldırımdemir ile Neslişah Yılmaz ve Taylan Gül tarafından "Türkiye ve Dünyada Moda" söyleşisinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevza Candan tarafından "Tekstil Mühendisliğinin Geleceği" konulu seminerler düzenlenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA