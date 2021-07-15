GAÜN'de 15 Temmuz töreni
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GAÜN'de 15 Temmuz töreni

GAÜN'de 15 Temmuz töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

GAÜN Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende; İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar tarafındanda şehitlerimiz için dua edildi. Törende konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanları anarak başladığı konuşmasında darbe zihniyetinin dün var olduğunu bugün de, yarın da var olacağını belirtti. Prof. Dr. Özaydın konuşmasının devamında şunları söyledi: "Zihniyetler yok olmaz ama siz ve biz birlikte olursak, bir arada olursak, darbecilere karşı zafer her zaman bizim olacaktır. Sizleri darbe karşıtı olmaya, demokrasi yanlısı olmaya, birliğe, bütünlüğeçağırıyorum.Verdiğiniz bu katılımdan dolayı teşekkür ediyorum."

Özaydın konuşmasının devamında ise, "Sizlerden bazı şeyleri unutmanızı istiyorum çünkü unutmadan yaşanılmaz" diyen Rektör Prof. Dr. Özaydın, "İnsan unutan bir varlıktır, acılarınızın bir kısmını unutun ama bazı şeyler vardır ki, unutulmaz işte 15 Temmuz hain darbe girişimi unutmamız gereken şeylerden biridir. Asla unutmayın ve biz asla unutturmayacağız. 15 Temmuz'u yalnızca 15 Temmuz'da kutlamayacağız. Darbeci zihniyetler her zaman olur, ancak bizler de sürekli teyakkuzda ve uyanık olacağız. Karamsar olmaya hiç gerek yok, yarınlar bizimdir" diye konuştu.

GAÜN'de 15 Temmuz Sergisi

GAÜN Meydan'da gerçekleştirilen anma töreni sonrasında Gaziantep Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında GAÜN Kültür ve Spor Müdürlüğü Öğrenci Faaliyetleri Merkezinde hazırlanan, 40 fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" gezildi. Törene Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Yakup Bulut, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, dekanlar, öğretim üyeleri ve idari personel katıldı. - GAZİANTEP

GAÜN'de 15 Temmuz töreni
GAÜN'de 15 Temmuz töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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