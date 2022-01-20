GAU Token ile Atari arasında global iş birliği

Kripto para borsası ICRYPEX tarafından 300 bin oyuncuya rekabet alanı sunan e-spor platformu Gamer Arena için üretilen GAU Token oyun şirketi Atari ile iş birliği gerçekleştirdi.

Kripto para borsası ICRYPEX tarafından 300 bin oyuncuya rekabet alanı sunan e-spor platformu Gamer Arena için üretilen GAU Token oyun şirketi Atari ile iş birliği gerçekleştirdi.

Yerli kripto para borsası ICRYPEX ve oyun rekabet platformu Gamer Arena iş birliğinde halka sunulan GAU Token ilk global anlaşmasını duyurdu. Ön satışının başlamasıyla birlikte 3 dakikada içerisinde tükenen GAU Token'ın ilk global anlaşması, oyun şirketi Atari ile gerçekleşti. ICRYPEX tarafından Ethereum blokzincir ağı kullanılarak üretilen GAU Token'ın bu anlaşma ile global oyun pazarındaki en büyük Token projesi ve dijital para birimi olması amaçlanıyor.

300 bin oyuncuya rekabet ortamı sunan Gamer Arena içerisinde aktif olarak yer alan GAU Token, hem bir yatırım aracı olarak hem de oyun ağı içerisinde para birimi olarak kullanılıyor. Oyun içi rekabeti artırmak adına düellolarda kullanılabilen GAU Token, bu sayede sürekli bir talep ile değerini yükseltiyor. Oyuncular tarafından kullanıldıkça ve satın alındıkça değeri artan GAU Token, yatırımcılar için gerçek bir işleve sahip bir Token yatırımı olarak öne çıkıyor. Teknolojik iş birliği konusunda birlikte ilerleyen ICRYPEX ve Gamer Arena, GAU Token'ı global oyun pazarında kullanılan bir para birimi haline getirmeyi hedefliyor. Atari iş birliği ile başlayan global sürecin ilerleyen aylarda farklı anlaşma ve projelerle desteklenmesi planlanıyor.

ATARİ İLE GLOBAL YOLCULUK BAŞLAYACAK

Atari, SA ile güçlerini birleştiren GAU Token, Türkiye başta olmak üzere MENA bölgesindeki projeleri destekleyecek. Milyarlarca dolar pazar değeri bulunan bu bölgelerde oyunculara sunulacak olan GAU Token'ın global macerası da bu anlaşmayla başlamış oldu. ICRYPEX hem teknoloji hem de pazarlama anlamında Gamer Arena ile yeni global projelere odaklanacak.

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan ICRYPEX NFT Marketplace içerisinde NFT dünyasına da adım atacak GAU Token, oyun dünyasının dijital sanat akımına da öncülük etmeyi hedefliyor.

"GAU TOKEN BU REKABETİN PARA BİRİMİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Atari iş birliği kapsamında GAU Token projesini değerlendiren ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Kasım ayının son haftasında duyurduğumuz ve halka arz ettiğimiz GAU Token 3 dakikada ön satışını tamamlamıştı. Bu ilgi hem oyun dünyasının dijital paraya ilgisini hem de kripto para yatırımcılarının oyun sektörüne olan inancını destekler nitelikteydi. Gamer Arena bugün Türkiye'de 300 binin üzerinde kullanıcıya rekabet ortamı sağlıyor. GAU Token ise bu rekabetin para birimi olarak öne çıkıyor. Gamer Arena için ürettiğimiz bu Token'ın global pazara odaklanması en büyük hedefimizdi. Atari, SA ile başlayan global süreç ise bu hedefin ilk adımı oldu. Atari'nin Türkiye ve MENA bölgesindeki dijital para birimi olarak GAU Token, ilerleyen zamanlardaki talebiyle değerini yükseltecek. Sadece ülkemizde 36 milyonun üzerinde oyuncu olduğunu düşünürsek global ölçekteki pazar için GAU Token büyük önem taşıyor. Türk oyun şirketlerinin global pazardaki gücü oldukça yüksek ve bu da yeni iş birlikleri için GAU Token'ı destekliyor. ICRYPEX olarak GAU Token'ı yeni global markalarla buluşturmak için heyecanlıyız. Başta NFT projeleri olmak üzere GAU Token'ı tüm blokzincir teknolojilerinde küresel bir başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Atari, SA ile gerçekleşen iş birliğinin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor. GAU Token'ın Türkiye ve MENA bölgesinde Atari, SA ile ilerleyeceği duyuruldu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri