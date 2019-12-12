Gattuso'nun Napoli'nin Başındaki İlk Günü
Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırmasının ardından takımın başına en son Milan'ı çalıştıran Gennaro Gattuso'yu getirdi. Gattuso, yeni takımının başında ilk gününü oyuncularıyla tanışarak ve antrenman yaparak geçirdi.
12.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:14
Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırmasının ardından takımın başına en son Milan'ı çalıştıran Gennaro Gattuso'yu getirdi. Gattuso, yeni takımının başında ilk gününü oyuncularıyla tanışarak ve antrenman yaparak geçirdi.
Kaynak: Dugout
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