Gates Vakfı'ndan Koronavirüsle Mücadele için 250 milyon Dolar Sözü Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından 2000 yılında kurulan Gates Vakfı, çalışmalarını ağırlıklı olarak koronavirüsüyle mücadele odaklı gerçekleştireceğini açıkladı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından 2000 yılında kurulan Gates Vakfı, çalışmalarını ağırlıklı olarak koronavirüsüyle mücadele odaklı gerçekleştireceğini açıkladı. Sıtma, açlık gibi küresel sorunlar üzerine, kâr amacı gütmeden çalışmalar gerçekleştiren vakıf, bütün dünyayı etkisi altına alan, pandemi haline gelen koronavirüsü üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdığını duyurdu. 40 milyar dolarlık bütçeye sahip olduğu bilinen Gates vakfı, Financel Times'ın raporuna göre koronavirüsüyle mücadele için 250 milyon dolar bütçe ayırdı. Gates vakfı sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vakfın çalışmalarını belirlerken bulaşıcı hastalığı azaltmak, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve ABD halk eğitimini geliştirmek de dahil olmak üzere temel odak alanlarına bağlı kaldığını, içinde bulunduğumuz dönem nedeniyle ağırlıklı olarak koronavirüsüyle ilgili çalışmalar üzerine yoğunlaştıklarını belirtti.

"Her Koşulda Tüm Yaşamların Eşit Değerlere Sahip Olduğuna İnanıyoruz."

Koronavirüsü salgınının hayatın bütün alanlarını olumsuz etkilediğini ve eski normlara kavuşulmasının zaman alacağını belirten vakıf sözcüsü, bu dönemin eşi benzeri görülmemiş bir dönem olduğunu, vakıf çalışmalarının ağırlıklı olarak koronavirüsüne yönelttiğini, her koşulda tüm yaşamların eşit değerlere sahip olduğu inancıyla vakfın çalışmalarını gerçekleştirdiğini, ilk odaklarının eşitsizlikleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Gates vakfı, geçtiğimiz aylarda koronavirüsüyle mücadele için 100 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Teşhis, Tedavi ve Aşı Çalışmaları için Gates Vakfı 250 Milyon Dolar Sözü Verdi

Gates vakfı çalışmalarını, Afrika ve Güney Asya sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, koronavirüsü salgınının sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılması üzerine yoğunlaştırıyor. Bununla birlikte teşhis, tedavi ve aşı çalışmalarının da desteklenmesi için Gates vakfı 250 milyon dolar bütçe sözü verdi. Vakıf, çalışmalarını daha güçlü ve etkili olmak adına Dünya Sağlık Örgütü gibi dünyada faaliyet gösteren diğer sağlık örgütleriyle ortaklaşa olarak yürütüyor. Bill Gates konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle çok sayıda kritik çalışmanın durduğunu, sıtma tedavilerinin koronavirüsü nedeniyle devam edememesi durumunda binlerce insanın hayatını kaybedebileceğini ifade ederken, koronavirüsüyle mücadele sürecinde diğer hastalıkların da unutulmaması gerektiğinin, aksi taktirde bir taraftan iyileşme gösterirken diğer taraftan çok daha büyük sorunlarla karşılaşılabileceğinin altını çizdi. Gates vakfı olarak gerçekleştirilen bütün çalışmalara devam ederken odağın koronavirüsüne çevrildiğini belirten Gates, bu sürecin çok zor olduğunu ancak birlik olunduğu taktirde en az hasarla atlatılabileceğini ifade etti.