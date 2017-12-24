Gates'ten İlham Veren Retweet'ler!
Twitter'ın kaynadığı bir 2017'yi geride bırakırken birkaç iyimser tweet görmek istiyorsanız, Bill Gates'in seçimlerine göz atın!
Twitter bu sene birçok nedenden dolayı haber başlıklarına taşındı, ancak bunların çoğu olumsuz gelişmelerdi. Karakter kısıtlamasının genişletilmesinden internet üzerinden tacize birçok olumsuz konu, Twitter'da 2017 boyunca tartışıldı. Twitter'da daha güzel şeyler bulanlardan Bill Gates ise ilham aldığı bir dizi tweet'i blog sayfasında paylaştı. Gates, bu Tweet'lerin bizlere de ilham vereceğini umuyor.
Gates, bu retweet'ler için "2017 ve yeni yıl için beni daha iyimser yapıyor. Umarım sizi de daha iyimser hissettirir" diyor. İşte Gates'in paylaştığı tweet'ler:
On May 18, 2017, I became the first person in my family to graduate from college! #graduation #amazingfeeling #lawschoolbound #twodegrees pic.twitter.com/psTvbYSidL
— Edwardo Sanchez (@eddy___sanchez) 19 Haziran 2017
'Toilet, a Love Story': Bollywood spotlights India's sanitation crisis in new film https://t.co/6bkAOEVZip pic.twitter.com/u2Kx2QpeQ2
— The Express Tribune (@etribune) 11 Temmuz 2017
Bhutan and Maldives eliminate #measles - @WHO https://t.co/9l7G6GakUB"@azweynert reports pic.twitter.com/wwxnWDssKf
— TR_Foundation News (@AlertNet) 13 Haziran 2017
The World Food Prize gives me greater zeal to feed Africa and end hunger in our world. No resting until we succeed! pic.twitter.com/2b9spyYefz
— Akinwumi A. Adesina (@akin_adesina) 21 Ekim 2017
My debut in the @nytimes couldn't be more perfect and timely. Here's why helping others is good for your health https://t.co/q8qHC9Lh0Y
— Nicole Karlis (@nicolekarlis) 26 Ekim 2017