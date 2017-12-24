Gates'ten İlham Veren Retweet'ler!

Twitter'ın kaynadığı bir 2017'yi geride bırakırken birkaç iyimser tweet görmek istiyorsanız, Bill Gates'in seçimlerine göz atın!

Gates'ten İlham Veren Retweet'ler!

Twitter bu sene birçok nedenden dolayı haber başlıklarına taşındı, ancak bunların çoğu olumsuz gelişmelerdi. Karakter kısıtlamasının genişletilmesinden internet üzerinden tacize birçok olumsuz konu, Twitter'da 2017 boyunca tartışıldı. Twitter'da daha güzel şeyler bulanlardan Bill Gates ise ilham aldığı bir dizi tweet'i blog sayfasında paylaştı. Gates, bu Tweet'lerin bizlere de ilham vereceğini umuyor.



Gates, bu retweet'ler için "2017 ve yeni yıl için beni daha iyimser yapıyor. Umarım sizi de daha iyimser hissettirir" diyor. İşte Gates'in paylaştığı tweet'ler:



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