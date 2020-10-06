Görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer daha iyi hizmet etmek için söz verdi
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Görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer daha iyi hizmet etmek için söz verdi

06.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:11

Görevden alındıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım. Başım üstüne" diyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, yaptığı yeni paylaşım ile söz verdi ve "Ülkeme, devletime, dünya müslümanlarına, insanlara ve hayvanlara daha da azimle ve gayretle hizmet edeceğim inşallah" dedi.

Hakkında açılan soruşturma ile görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları tüm Türkiye konuşmuştu. Hesabından paylaştığı video ile medeni kanunu çiğneyen Edizer, medeni kanunu yıkmak için mücadele verdiğini belirtti ve yasalar gereği tek eşli olmayı eleştirerek, "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" çağrısında bulundu.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada gündem olan Edizer, eleştirilerin hedefinde yer aldı. Özellikle CHP'li Özgür Özel yaptığı paylaşım ile durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini ve Koca'nın da gereğinin yapılacağını söylediğini duyurdu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer'in sözleşmesi feshedildi.

"ALDIM, KABUL ETTİM SAYIN BAKANIM"

Görevinden uzaklaştırılan Edizer, karar sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım. Başım üstüne" ifadelerini kullandı.

"AZİMLE VE GAYRETLE HİZMET EDECEĞİM"

Yaşanan tüm gelişmelerden sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Edizer, daha iyi hizmet edeceğine dair söz verdi. Edizer yaptığı paylaşımda, "Kardeşlerim, sizlere söz veriyorum: Ülkeme, devletime, dünya müslümanlarına, insanlara ve hayvanlara daha da azimle ve gayretle hizmet edeceğim inşallah. Ümmet-i Muhammed (s.a.v)'in hizmetkârlığından daha büyük bir rütbe ve paye yoktur. Dualarını eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.

GATA eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer daha iyi hizmet etmek için söz verdi
Görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer daha iyi hizmet etmek için söz verdi
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