GATA'da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu
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GATA'da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu

GATA'da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu Suriye İdlib kentinde terör unsurlarınca düzenlenen saldırıda başından yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), 43 gün süren yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

07.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:18

GATA'da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu

TOKAT - Suriye İdlib kentinde terör unsurlarınca düzenlenen saldırıda başından yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), 43 gün süren yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre; Suriye İdlib kentinde 26 Nisan 2020 tarihinde tanka roket isabet etmesi sonucu başını çarparak ağır yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, GATA'da tedavi altına alınmıştı. Anayurt, 43 gün süren yaşam savaşını kaybederek şehit düştü. Şehidin baba ve annesi acı haberi Ankara'da aldı. Şehidin Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepeşhir mahallesinde yaşayan yakınlarına ise acı haberi askeri ve mülkü erkan verdi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Dursun ve Telime çiftinin 1'i kız 4 çocuğundan birisi olan Anayturt'un cenazesinin akşam saatlerinde hava yolu ile Tokat'a getirilmesi bekleniyor.

GATA'da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu

Kaynak: İHA

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