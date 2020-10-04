GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?

04.10.2020 19:46 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:50
GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak görevi başında bulunan Ali Edizer, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Daha sonrasında ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?

GATA BAŞHEKİM YARDIMCISI DR. ALİ EDİZER KİMDİR?

Sağlık Ocağı Hekimliği, Hakkâri'de Askeri Hekimlik, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 11 yıl çeşitli özel sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gn Md Yardımcılığı, SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Adı Soyadı: Ali Edizer

Ünvanı : Hekim

Bölümü: Başhekim Yardımcısı

Eğitimi: Yüksek Lisans

Lisans :Gazi Ün. Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: THK Üniversitesi İşletme

GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir?

ALİ EDİZER'İN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

(03/2018 – Halen ): Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

(10/2016 – 02/2018):Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

(10/2012 - 10/2016):Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

(10/2012 - 10/2013):Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

(01/2012 - 10/2012):Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

(08/2011 - 01/2012):Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

(05/2010 - 08/2011):SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

(09/2009 - 05/2010):Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

(2005 - 2009):Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

(2001 - 2005):H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1999 - 2000):Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

(1997 – 1999):H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1996 - 1997):Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

(1992 - 1996):Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi

İlgili Haberler

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cem Yılmaz ile yakınlığı nedir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor? Akrabası mı?
Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cem Yılmaz ile yakınlığı nedir? Cem Yılmaz'ın nesi oluyor? Akrabası mı?
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi nedir?
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi nedir?
Ali Erbaş kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş Kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın kitapları neler?
Ali Erbaş kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş Kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın kitapları neler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Abdulhekin Ayhan
Magazin Esra Erol Ali Sürmeli Türkan Şoray Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Falcao Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim
Daha Fazla Kaza Muratpaşa Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer kimdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 19:50:23. #1.14#
title