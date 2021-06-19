RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
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RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'de, 1-3 Temmuz'da düzenlenecek 'GastroRize Günleri'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

RİZE'de, 1-3 Temmuz'da düzenlenecek 'GastroRize Günleri'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Şef önlüğü giyen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, geçtiği ocakbaşında yöresel hamur kızartması 'çırıhta'yı hazırladı.

Rize'de 1-3 Temmuz'da yapılacak 'GastroRize Günleri'ne hazırlıklar sürüyor. Gastronomi dünyasının önemli isimlerini buluşturacak etkinlikte yöreye özgü lezzetlerle birlikte kentin biyoçeşitliliği, doğası, tarımı, yerel pazarları, tarihi kaleleri ve evleri, geleneksel lokantaları, çiftçileri ve balıkçıları ziyaretçilere tanıtılacak. Belediye Başkanı Metin, düzenlediği basın toplantısında, yöreye özgü 'çırıhta' adı verilen hamur kızartmasını hazırladı. Şef önlüğü giyen, eldivenleri takan Başkan Metin, ocakbaşında eliyle sıktığı hamuru kaşıkla kızgın yağa dökerek, 'çırıhta' pişirdi. Başkan Metin, pişirdiği 'çırıhta'ları basın mensuplarına ikram etti.

Başkan Metin, yöre tatları arasında bilinmeyen lezzetleri ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, "Türkiye ve dünya şeflerine, mutfaklarına tanıtabilmek için bu organizasyonu yaptık. Mıhlamasından lahana sarmasına, karalahana yemeğinden pepeçurasına kadar bütün lezzetlerimiz ünlü şeflerle buluşacak. Dünyanın en lezzetli yemeklerini dünya insanlığına duyurmayı ve tanıtmayı hatta tattırmayı amaçlayan belediyemiz 'GastroRize' adıyla ciddi bir etkinlikle görevini yapmanın huzurunu yaşıyor" dedi.

RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ
RİZE 'GASTRORİZE GÜNLERİ' TANITIMINDA BELEDİYE BAŞKANI OCAKBAŞINA GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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