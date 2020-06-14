Gastronomisiyle turizmini şahlandıran Gaziantep, "yeni yaşamda" model olmak istiyor
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Gastronomisiyle turizmini şahlandıran Gaziantep, "yeni yaşamda" model olmak istiyor

Gastronomi turizmi ve müzeleriyle her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki normalleşme sürecinde yürüttüğü projeleriyle turizmde farkındalık oluşturmak istiyor.

14.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:58

Gastronomi turizmi ve müzeleriyle her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki normalleşme sürecinde yürüttüğü projeleriyle turizmde farkındalık oluşturmak istiyor.

Kovid-19'un oluşturduğu yeni yaşam tarzını fırsata çevirmek için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, kente gelen turistlerin sağlıklı ve hijyenik şekilde yöresel lezzetleri tadarak zaman geçirmesini amaçladığı "Fıstık Gibi" ve "Ağzımızın Tadı Geldi" projelerini hayata geçirdi.

Projelerle, hayvanat bahçesini, antik kentleri, müzeleri ve Anadolu kültürünü yerinde görmek için kente gelen turistlere, işletmelerin hijyen kurallarına uyduğunu gösteren sertifikalı alanlar oluşturuluyor.

Sağlıklı ve güvenli turizmin oluşması için hızlı adımların atıldığı Gaziantep, Anadolu ve diğer ülkelere örnek olmak istiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in sanayinin yanı sıra kültür ve turizm şehri olduğunu söyledi.

Gaziantep'in Türkiye'deki önemli turizm noktaları arasında yer aldığını ifade eden Şahin, "Milyonlarca insan 5 antik kentimizi, müzelerimizi görmeye ve hayvan bahçesini gezmeye geliyor. Bir çocuk ailesiyle kente geldiğinde, 'nereye gidelim' dediğinde kentte çeşitlilik var. Kentte, kültür ve turizm adına istediği her şey var." dedi.

"Projelerimizin, Anadolu'da büyük şahlanışa vesile olacağını görüyoruz"

Şahin, hayata geçirdikleri projeler sayesinde yeni yaşamda farklı bir turizm anlayışı yaratmayı amaçladıklarını belirterek, 'lezzetin başkenti' imajını 'sağlıklı lezzetin başkenti' imajına çevirerek turistleri ağırlayacaklarını dikkati çekti.

Yeni turizm anlayışında karavan turizmi gibi çeşitliliği arttıracaklarını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kültür ve turizm alanında, Türkiye'nin hedeflerini her şehrin hedeflerine göre belirlemek gerekiyor. Projelerimizin, Anadolu'da büyük şahlanışa vesile olacağını görüyoruz. Yeni yaşamda söz konusu değişimleri şehrimizden, yerelden evrensele bu değişimi görüyoruz, değişime öncülük yapıyoruz. Her krizin fırsatları var ve dünya yeniden yapılıyor. Hızlı şekilde bu krizin fırsatlarını şehrimiz, ülkemizin için gereğini yapmamız gerekiyor. Dünyaya baktığımızda bu alanlarda çok ağır ve biz çok hızlı şekilde halkın ve dünyanın bu dönemde bizden beklentilerini yerine getirdiğimizde burası çekim gücü olacaktır."

Şahin, yürütülen kampanyalarla sağlıklı lezzetleri arayan insanların hızlıca Gaziantep'e geleceği bir atmosferi başaracaklarını sözlerine ekledi.

Gastronomisiyle turizmini şahlandıran Gaziantep, 'yeni yaşamda' model olmak istiyor

Kaynak: AA

Manşet

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