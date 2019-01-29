Gastronominin Temelleri Bu Müzede Yatıyor

Gastronomi kenti Gaziantep'te geçmişten günümüze kadar uzanan yemek kültürü Türkiye'deki ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan Emine Göğüş Mutfak Müzesinde yaşatılıyor.

Gaziantep'te Göğüş Konağı olarak bilinen eski bir Antep Evinde yapılan ve 2008 yılında faaliyete geçen Emine Göğüş Mutfak Müzesi Unesco Geliştirici Şehirler Ağı (UCCN) tarafından Türkiye'nin ilk gastronomi şehri olarak belirlenen Gaziantep'in yemek tarihini ziyaretçilerine aktarıyor. Türkiye'nin ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan müzede Gaziantep'te eski mutfak ürünleri sergilenirken, müzede şehrin geleneksel mutfak kültürü anlatılıp, şehrin önde gelen yemeklerinin yapılışı bir televizyon vasıtasıyla ziyaretçilere gösteriliyor.

Gaziantep'teki tarihi kültür yolu üzerinde bulunan Mutfak Müzesi, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yerli, yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İçerisinde eski ocak sistemin canlandırıldığı, yemek yapan bal mumu heykellerin bulunduğu müzede, eski büyük yemek kazanları, bakır sahanlar ile eski kiler odası da dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'tan gelen ve müzeyi görünce hem şaşırdığını hem de çok beğendiğini vurgulayan Harun Karaaslan, "Gaziantep'in bir gastronomi şehri olduğunu biliyorduk ama bu mezeyi bilmiyorduk. Böyle bir şey yapılmış. Biz de görünce hemen geldik ziyaret ettik. Böyle bir müzenin yapılmış olması çok hoşumuza gitti. Türkiye'de de ilk olma özelliğini taşıyormuş. Şuan başka yerde var mı böyle bir müze bilmiyorum ama yapanların ellerine sağlık, teşekkür ederiz kendilerine" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA