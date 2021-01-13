Gastronomide HES beklentisi
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Gastronomide HES beklentisi

13.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:47

Pandemide birçok işletme işlerinin azaldığından dert yanarak tıpkı AVM'lerde olduğu gibi yeme-içme sektöründe de HES kodu uygulamasının başlamasını talep ediyor.

Pandemide birçok işletme işlerinin azaldığından dert yanarak tıpkı AVM'lerde olduğu gibi yeme-içme sektöründe de HES kodu uygulamasının başlamasını talep ediyor. Ama halk sağlığı uzmanları bu öneriye vaka sayılarını artıracağı endişesiyle sıcak bakmıyor.

Gastronomide HES beklentisi

Kaynak: DailyMotion.com

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