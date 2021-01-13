Gastronomide HES beklentisi

Pandemide birçok işletme işlerinin azaldığından dert yanarak tıpkı AVM'lerde olduğu gibi yeme-içme sektöründe de HES kodu uygulamasının başlamasını talep ediyor.

Pandemide birçok işletme işlerinin azaldığından dert yanarak tıpkı AVM'lerde olduğu gibi yeme-içme sektöründe de HES kodu uygulamasının başlamasını talep ediyor. Ama halk sağlığı uzmanları bu öneriye vaka sayılarını artıracağı endişesiyle sıcak bakmıyor.

Kaynak: DailyMotion.com