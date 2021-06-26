Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nin resmi açılış töreni yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nin resmi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nin resmi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlendi. Bakan Varank ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın çiftçiler, kursiyerler ve kooperatif kadınlarıyla bir araya gelerek sebze hasadı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nin resmi açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleşti. Kurdele kesim töreninin ardından kadın çiftçilerle bir araya gelen Bakan Varank ve Başkan Şahin, kadın çiftçilerin sektörde giderek daha fazla yer edinmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirerek başarılar diledi. Bakan Varank ve Başkan Şahin daha sonra kadın çiftçiler, kursiyerler ve kooperatif kadınlarıyla birlikte sebze hasadına katıldı.

25 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Gastronomi ve Tarımsal eğitim Merkezi'nde tarım eğitimlerinin yanı sıra dondurarak kurutma teknolojisi sayesinde tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi ile kooperatif kadınlarının ürettiği ürünlere katma değer kazandırılarak gelirlerinin artmasına destek sağlanıyor. Ayrıca e-ticaret ve sosyal medya aracılığıyla bilinirlik ve görünürlük faaliyetleri ile desteklenerek ürünlerin pazarlanmasına ön ayak olunuyor.

Merkezde topraktan sofraya güvenilir gıda ve güvenilir ürün eğitim sürecinin ürün işleme faaliyetleri ile pekiştirilmesinin yanında pazarlama faaliyetleri, yerinde teorik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte teknik ve idari destek uzman kadrolar tarafından kadın çiftçilere sunuluyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı