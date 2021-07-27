GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI UYGULAMALI TANITIM ETKİNLİKLERİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI UYGULAMALI TANITIM ETKİNLİKLERİÜniversitemiz tercih tanıtım günleri kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü tarafından Pendik Kampüsü'nde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerin bilgileri aşağıda yer almaktadır.