GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI UYGULAMALI TANITIM ETKİNLİKLERİ
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GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI UYGULAMALI TANITIM ETKİNLİKLERİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI UYGULAMALI TANITIM ETKİNLİKLERİ
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GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI UYGULAMALI TANITIM ETKİNLİKLERİÜniversitemiz tercih tanıtım günleri kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü tarafından Pendik Kampüsü'nde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI UYGULAMALI TANITIM ETKİNLİKLERİ

Üniversitemiz tercih tanıtım günleri kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü tarafından Pendik Kampüsü'nde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Tarih Saat Etkinlik Konusu Yer 04. 08. 2021 Çarşamba 11: 30 Kör Tadım Etkinliği Pendik Kampüs/ Uygulama Mutfağı 05. 08. 2021 Perşembe 11: 30 Gazpacho Workshop'u Pendik Kampüs/ Uygulama Mutfağı 06. 08. 2021 Cuma 11: 30 Osmanlı Yaz Şerbetleri Pendik Kampüs/ Uygulama Mutfağı *Etkinliklerin kontenjanı pandemi koşullarından dolayı 15 kişi ile sınırlıdır.

**Etkinlik başvurularının 15 kişiyi aşması dahilinde 15: 00'da bir seans daha eklenecektir.

***Etkinlik başvuruları https://forms. gle/5aRs8v1RB1NTKEmcA linki üzerinden doldurulacaktır.

Kaynak: Habermetre

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