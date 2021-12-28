Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri, Gastronometro Teknik Gezisini gerçekleştirdi.

Gastronometro Teknik Gezisinde, Gastronometro mutfakları ve servis alanları mutfak tasarımı ve yönetimi teması çerçevesinde gezildi. Usta Şef Maximilian J. W. THOMAE ve Murat İlke ÖZİPEK ile söyleşi ve soru-cevap gerçekleştirildi. Sürdürülebilir tasarım ve ürün yönetimi hususunda bir atölye düzenlendi.

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