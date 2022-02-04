Gastronomi Turizmi Derneği Moskova'da temsilcilik açtı - Haberler Ekonomi
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Gastronomi Turizmi Derneği Moskova'da temsilcilik açtı

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Gastronomi Turizmi Derneği Moskova'da temsilcilik açtı

Gastronomi Turizmi Derneği (GTO) Türk mutfak kültürünü Rusya'da tanıtacak.

Gastronomi Turizmi Derneği (GTO) Türk mutfak kültürünü Rusya'da tanıtacak.

GTO'nun başkent Moskova'da bulunan "Spektr" iş merkezinde temsilcilik açması nedeniyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yetkililerin yanı sıra, Rus ve Türk çok sayıda davetli katıldı.

GTO Başkanı Gürkan Boztepe, yaptığı açıklamada, Rusya'da açılan temsilcikle, Türk mutfak kültürünün ülkede tanıtılmasının hedeflendiğini, gastronomi turizmi ve kültürlerarası iletişime yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Gastronomi, Moskova, Rusya, Türk, Ekonomi, Haber

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