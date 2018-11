Gastronomi Sektörü İnoksan ile Gelişiyor

Endüstriyel mutfak sektörünün bilinen markası İnoksan, Türkiye'de gastronomi sektörünün gelişimine katkı sağlayan projeleri desteklemeyi sürdürüyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın mutfak sponsorluğunu üstlenen İnoksan, yıldız şeflerin beğenisini topladı.

Türkiye'de gastronomi sektörünün gelişimine olan katkılarını her fırsatta gözler önüne seren mutfağın lideri İnoksan, 4. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın bu yıl da mutfak sponsoru oldu. 17 Kasım 2018 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel'de gerçekleşen etkinlikte sahnede konumlanan İnoksan, profesyonellerden tam not aldı. İnoksan standında ithal ürün gamında iş ortağı olan Giorik fırınlara da yer verdi ve yenilikçi ekipmanlarını sektörle buluşturdu.

Uluslararası The Best Chef 2018 ödül töreninde en iyi şefler arasında gösterilen Joris Bijdendijk'in plaketini İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın takdim etti. Hollanda mutfağında otantik üreticiler ve test edilmiş ürünler üzerine çalışmalar yapan başarılı şef İnoksan mutfağında hazırladığı 'Oyster Emulsion, Cured Scallops and Vermouth Vinaigrette' tabağı ile sunumunu gerçekleştirdi.

Bu yıl Gastromasa'da gastronomi dünyasının enleri ve Michelin yıldızlı şefler; Alex Atala, David Oldani, Vladimir Mukhin, Oriol Castro, Angel Leon, Philippe Bernachon, Quique Dacosta, Isaac Mchale, Dani Garcia, Christian Le Squer ve Paco Morales yer aldı.

Yıldız şefler sahnede İnoksan Monoblok ile pişirim yaptı

Gastromasa konferans sahnesinde İnosmart Touch Line ve Monoblok olmak üzere iki Ar-Ge harikası ürünüyle boy gösteren İnoksan, dokunmatik ekranlı elektrikli kombi fırını ve set üstü kullanılan tüm cihazların bir araya getirilerek üretildiği Monoblok ile profesyonellerin işini kolaylaştırdı. Mutfakta düzeni sağlayan ve ızgara, fritöz, makarna haşlama, statik fırın, gazlı kuzine, indüksiyon ocak, salamander, tezgah altı soğuk dolaplar gibi aranan tüm ekipmanları tek bir set üzerinde toplayan Monoblok yıldızlı şeflerden tam not aldı.

Konferansı yakından takip eden İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın: "Gastromasa organizasyonu her geçen yıl kendini daha da geliştiren sektör için faydalı olduğunu düşündüğümüz bir platform. Bu yıl daha seçici ve özenle hazırlanmış her detay. Dünyaca ünlü birçok şefi burada ağırlamaktan gurur duymanın yanı sıra fuaye alanında yerel ürünlerimizle tanışmalarının da çok faydalı olduğu fikrindeyim. İnoksan olarak dünya şeflerinin mutfaklarımızı tanıyor ve deneyimliyor olması da bize büyük mutluluk veriyor. Gökmen Sözen ve ekibi başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız" şeklinde konuştu. - BURSA