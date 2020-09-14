Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları bezdirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları bezdirdi

Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları bezdirdi Vatandaşlar Alleben Deresi'nin ıslah edilmesini istiyor Gastronomi turizmi ile ön plana çıkmaya çalışan Gaziantep'te, son zamanlarda kötü koku yayan Alleben Deresi vatandaşları bezdirdi.

14.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:48

Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları bezdirdi

Vatandaşlar Alleben Deresi'nin ıslah edilmesini istiyor

GAZİANTEP - Gastronomi turizmi ile ön plana çıkmaya çalışan Gaziantep'te, son zamanlarda kötü koku yayan Alleben Deresi vatandaşları bezdirdi. Derenin olduğu bölgede oturan vatandaşlar koku nedeniyle yetkililere tepki gösterirken, çöp deryasına dönen derede ıslah çalışmalarının bir an önce yapılmasını istiyor.

Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti Gaziantep'te, kentin simgelerinden biri olan Alleben Deresi'nde son zamanlarda artan kötü koku dayanılmaz hale geldi. Özellikle Kavaklık ve Sanko Park civarında deredeki koku had safhaya ulaşırken, bölgeye dinlenmeye gelen vatandaşlar ile çevrede oturanlar duruma tepki gösterdi. Çöp deryasına dönen deredeki kokunun dayanılamayacak bir hale geldiğini ve sağlık açısından da risk oluşturduğunu vurgulayan vatandaşlar, belediye yetkililerine seslenerek gerekli ıslah çalışmalarının bir an önce başlatılmasını istedi.

"Son zamanlarda çok kötü bir koku var"

Kavaklık bölgesinde yaşadığını ve koku nedeniyle evde durmakta bile zorlandıklarını söyleyen bir vatandaş, "Kavaklık bölgesinde oturuyoruz. Arada bu parka oturmaya ve dinlenmeye geliyoruz. Bugün de buraya geldik ama son zamanlarda çok kötü bir koku var. Çocukluğumuzdan beri geliyoruz buraya ama ilk defa bu kadar kötü kokuyor. Belediyenin bu işe bir el atmasını istiyoruz. Çünkü çok rahatsız edici ve hastalık riski oluşturan bir durum bu. Korona virüs günlerinde dışarı hava almaya çıkıyoruz ama böyle bir koku ile karşılaşıyoruz" dedi.

"Gaziantep gibi tarihi bir şehre böyle bir koku yakışmıyor"

Bir başka vatandaş ise "Gaziantep gibi temiz ve tarihi bir şehre böyle bir koku yakışmıyor. Bu kent buna layık değil. Bu kötü kokuya bir an önce el atmaları lazım. Bu böyle olmaz. Her taraf pislik kaynıyor. Yetkililer gelip baksınlar, şu kokuyu bir duysunlar. İnsanlar zaten korona virüsten korkuyor, bir de böyle bir kokuya maruz kalıyorlar. O yüzden burasının bir an önce temizlenmesini ve buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Zehir gibi bir koku var burada" diye konuştu.

Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları bezdirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Beren Saat Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gastronomi şehrindeki kötü koku vatandaşları bezdirdi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 12:51:06. #1.14#
title