GAZİANTEP - Gastronomi şehrinde baklavacılar ramazana hazır

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Türkiye'nin gastronomisiyle ünlü şehri Gaziantep'te ustalar, ramazanda yoğun ilgi gören "Antep baklavası" siparişlerini yetiştirebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin gastronomisiyle ünlü şehri Gaziantep'te ustalar, ramazanda yoğun ilgi gören "Antep baklavası" siparişlerini yetiştirebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilk tescilli Türk ürünü olan Antep baklavası, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Ustaların maharetli ellerinde zorlu ve meşakkatli bir sürecin ardından hazırlanan baklava, tezgahlarda müşterilere sunuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında sadece paket servisi şeklinde çalışacak kentteki tatlıcılar, oluşacak yoğun talebe yetişmek için hazırlıklarını tamamladı.

Kentteki bir baklava üretim tesisinin yönetim kurulu başkanı Oğuz İbili, AA muhabirine, ramazanda işlerinin çok arttığını, bu nedenle yoğun çalıştıklarını anlattı.

Ramazana özel hazırlandıklarını belirten İbili, şöyle konuştu:

"Ramazan ayına hummalı bir çalışmanın ardından hazırlandık. Bu ramazanın da tatlı geçeceğini umuyoruz. Ustalarımızın sayısını ve baklava üretiminde çalışanların sayısını arttırdık. Çünkü ramazanda siparişlerin daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Şimdiden talep almaya başladık yurt içi ve dışından. Ramazan ayında satışlarımızın tahminen yüzde 90'ını internet üzerinden alacağımızı düşünüyoruz."

Günde 20 ton baklava üretiliyor

Gaziantepli baklavacılar olarak bu tatlıyı tüm iftar sofralarına yetiştirmek istediklerini dile getiren İbili, kentte üretilen baklavanın Türkiye'nin her yerine 1 günde gittiğini ifade etti.

Ramazan ayında baklavanın diğer tatlılara oranla daha fazla tercih edildiğine dikkati çeken İbili, "Şehrimizde günde ortalama 20 ton civarında baklava üretiliyor. Ramazan ayında bu rakam 3 kat artıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak