Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın İl Emniyet Müdürlüğünden "trafik cezası yeme" paylaşımı beğeni topladı

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyada başlattığı "trafik cezası yeme, hamsi ye" paylaşımına, gastronomi şehri Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden, "keşkek ye, kaymaklı ekmek kadayıfı ye" paylaşımıyla destek geldi.

Bu paylaşımın ardından Sakarya ile Nevşehir Emniyet Müdürlükleri de kendi şehirlerinin yöresel lezzetlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayarak vatandaşlara "trafik cezası yeme" çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü de "03 Takip Ettik Merkez" koduyla Trabzon, Sakarya ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüklerinin paylaşımlarına destek verdi.

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın meşhur ürün ve lezzetlerinin görsellerinin damak çatlattığı paylaşımda İl Emniyet Müdürlüğü de "Bizde de bol tereyağlı keşkek, olamazsa olmazımız Afyon kebabı, meşhur Afyon sucuğu ve üstüne bir de lezzetin kaynağı Afyon kaymağıyla bütünleşmiş kaymaklı ekmek kadayıfı ye." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımlara, takipçilerden de gülümseten cevaplar geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz