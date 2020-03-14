Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da termal oteller misafirlerine yöresel lezzetler sunuyor
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Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da termal oteller misafirlerine yöresel lezzetler sunuyor

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da termal oteller misafirlerine yöresel lezzetler sunuyor Termal Otel Halkla İlişkiler Müdürü Şule Tokpunar: "Misafirlerimize yöresel lezzetlerimizi sunuyoruz" Akif Uzun: "Yöresel lezzetler salgın hastalıklara iyi geliyor" UNESCO tarafından gastronomi şehri...

14.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:08
Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da termal oteller misafirlerine yöresel lezzetler sunuyor

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da termal oteller misafirlerine yöresel lezzetler sunuyor

Termal Otel Halkla İlişkiler Müdürü Şule Tokpunar:

"Misafirlerimize yöresel lezzetlerimizi sunuyoruz"

Akif Uzun: "Yöresel lezzetler salgın hastalıklara iyi geliyor"

AFYONKARAHİSAR - UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Afyonkarahisar'da termal oteller misafirlerine yöresel lezzetleri sunmaya başladı. Yıl içerisinde binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan otellerde en çok kente özgü sucuk, keşkek ve kaymağa ilgi gösteriliyor.

Afyonkarahisar'ın UNESCO tescilli gastronomi kenti seçilmesiyle otellerde gastronomi köşeleri oluşturuldu. Farklı şehirlerden gelerek termal otellerde Afyonkarahisar lezzetlerini tatma imkanı bulan misafirler, doğal ve yöresel yemeklere yoğun ilgi gösteriyor. Göce Köttüsü, Afyon Kebabı, tandır, keşkek, sucuk, kaymak, ekmek kadayıfı ve daha birçok yöresel lezzet termal otellerin büfelerinde beğeniye sunuluyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan termal oteller, açık büfelerinde yöresel yemeklere de yer veriyor.

"Misafirlerimize yöresel lezzetlerimizi sunuyoruz"

Afyonkarahisar'da bulunan bir 5 yıldız Termal Otel Halkla İlişkiler Müdürü Şule Tokpunar, gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini gelen misafirlere sunmak istediklerini belirterek, açık büfelerine kente özgü yemek ve tatlıları da dahil ettiklerinin söyledi.

Tokpunar, "Dünyada 36 gastronomi şehri var. Afyonkarahisar Türkiye'de 3. şehir olarak gastronomi şehri ilan edildi. Biz de her gün misafirlerimize ilimizin yöresel lezzetlerini tattırmak için bir büfe hazırladık. Bu büfede her gün keşkek, sakala çarpan çorbası, mercimek pilavı, kaymaklı ekmek kadayıfı, arabaşı gibi lezzetlerimizi misafirlerimize tattırıyoruz. Misafirlerimiz bu hizmetimizden oldukça memnun. Çünkü hiç ismini duymadıkları, tatmadıkları yemekleri burada tatmış oluyorlar. Buradan memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Ben ilimizin gastronomi şehri ilan edilmesinde destek olan emek veren tüm yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Afyon mutfağından mahrum kalacaktık"

İstanbul'dan Afyonkarahisar'a tatile gelen Orhan Günyörü, Afyonkarahisar'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İyi ki de Afyonkarahisar'a gelmişim, gerçekten yöresel yemekler çok lezzetli. Buraya gelmesem Afyon mutfağından mahrum kalacaktım. Bizim ülkemiz bir kere çok güzel. Bizim lezzetli yemeklerimiz var. Ben herkese tavsiye ediyorum, bütün Türkiye'yi gezsinler. Afyon da gerçekten çok güzel ve çok meşhur bence" şeklinde konuştu.

"Bu çorbayı herkese tavsiye ediyorum"

İstanbul'dan tatile gelen Derya Günyörü ise, Afyonkarahisar'ın yemeklerini çok beğendiğini söyleyerek, "Sabah kahvaltısında kaymağı, sucuğu çok güzeldi. Şimdi de erişteli mercimekli çorbasının tadına bakıyorum o da enfes. Korona virüsüyle alakalı da bağışıklık sistemini güçlendireceği için bu çorbayı herkese tavsiye ediyorum" diye belirtti.

"Yöresel lezzetler salgın hastalıklara iyi geliyor"

Arabaşının tadına bakan Akif Uzun ise, Afyon mutfağını yakından takip ettiğini ifade etti. Otellerde yöresel yemeklerin sunulmasının misafirler için bir avantaj olduğunun ifade eden Uzun konuşmasını şöyle sürdürdü: "Otellere gittiğinizde genelde hazır menüler ve restoran yemekleri oluyor. En çok rahatsız olduğumuz nokta da lezzetsiz açık büfeler oluyor. Bunların hiç birini burada görmedik. Burada gayet güzel başarılı bir restoran ve yemek kültürü var. Bunun için de teşekkür ederiz. Arabaşını yuttuk. Canan Karatay hocamızın dediği gibi işte kelle paça, arabaşı bizim yöresel yemeklerimizden. Bunlar gerçekten de şu dönemde hastalıklardan koruyacak özellikle virüslerden salgınlardan koruyacak nitelikte yemekler. Bu kültürleri tekrar hatırlamamızda fayda vardır diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA

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Manşet

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