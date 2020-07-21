Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da 8 lezzet için coğrafi işaret başvuru yapıldı Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı alanına Gaziantep ve Hatay'ın ardından dahil olan Afyonkarahisar'ın 8 yöresel lezzeti için coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı.

Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı alanına Gaziantep ve Hatay'ın ardından dahil olan Afyonkarahisar'ın 8 yöresel lezzeti için coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi toplantı salonunda "Gastronomi Kurulu Toplantısı"nda kentte yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte "Gastronomi Evi"nin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belediye ait Kültür ve Sanat Evi'nin revize edilerek "Gastronomi Müzesi"ne dönüştürülmesinin planlandığını aktaran Akar, şehrin yöresel lezzetlerinin envanterinin çıkarılması için kaymakamlık ve belediyelerin ziyaret edildiğini belirtti.

Coğrafi işaret tescili çalışmalarına ilişkin de Akar, "Kaymak, lokum, sucuk, haşhaş ve patatesli köy ekmeği gibi Afyonkarahisar'la özdeşleşen meşhur lezzetleri, tanıtım amaçlı olarak ülke genelinde dağıtılmaya devam ediyor. Coğrafi işaretli ürünlerin sayısını arttırılması amacıyla 'Afyon Kebabı', 'Patlıcan Böreği', 'Ağzıaçık', 'Bükme', 'Çullama Köfte', 'Göce Köftesi', 'Velense Hamuraşı' ve 'İlibada Sarması'nın coğrafi işaret tescili alınması için başvurularını yaptık." diye konuştu.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA