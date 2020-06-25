Gastronomi kentinin lezzet ustaları normalleşme sürecinden memnun
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Gastronomi kentinin lezzet ustaları normalleşme sürecinden memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar müşteri ağırlamaya başlayan Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te, ustalar süreçten memnun.

Gastronomi kentinin lezzet ustaları normalleşme sürecinden memnun
25.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar müşteri ağırlamaya başlayan Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te, ustalar süreçten memnun.

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ilk Türk mutfağına sahip olan Gaziantep'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kebapçı ve beyrancılar eski günlerdeki müşteri sayısına ulaşmaya başladı.

Kentte özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerlerinin başında gelen beyrancı ve katmercilerde sabah ve gece saatlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Eski günlerini aratmayan lezzet duraklarında hijyen ve sosyal mesafe kuralları ön planda tutuluyor.

Kebap ustası Ahmet Çadır AA muhabirine, işletmelerinde hijyen ve sosyal mesafeye çok dikkat ettiklerini söyledi.

Tüm müşterilerin maskeli ve ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alındığını belirten Çadır, serviste kullanılan malzemelerin steril ortamda dezenfekte edildikten sonra hizmete sunulduğunu anlattı.

- "Umduğumuzdan daha iyi sonuçlar alıyoruz"

Müşteri yoğunluğundan memnun olduklarını dile getiren Çadır, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 70 günlük hasretin ardından 1 Haziran'da tekrar müşteri ağırlamaya başladık. Tabii bu koronavirüs riski ortadan kalkmış değil bunun farkındayız. Normalleşme süreciyle işletmemizi açtığımızda müşteri gelir mi gelmez mi diye kaygılarımız vardı ama çok şükür umduğumuzdan daha iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü bize belirtilen sağlık kurallarını hepsini yerine getiriyoruz. Bu sağlık çünkü. Bunları yapınca müşteri size güveniyor ve geliyor. Çok şükür yavaş yavaş eski günlere dönmeye başladık."

Beyran ustası İbrahim Halil Gündoğdu ise kentin büyük bir turist potansiyelinin olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olduğunu hatırlatan Gündoğdu, geçen yıllarda dünyanın önde gelen şefleri ve gezginlerinin kente gelip buradaki lezzetleri yerinde tattığını ve yapımını öğrendiğini söyledi.

"Asıl amacımız yabancı turistin gelmesini sağlamak"

Lezzet başkentinde Kovid-19 tedbirlerine harfiyen uyduklarını vurgulayan Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 21 gün önce tüm önlemleri alarak hizmet vermeye başladık. Şu an yerli turist gelmeye başladı ve günden güne bu sayı artıyor. Asıl amacımız yabancı turistin gelmesini de sağlamak. Yerli turistin geçen yıla oranla yüzde 50'sini yakaladık. Amacımız bir ay içinde bunu yüzde yüze çıkarmaktır. Beyran yapımında kullanılan tüm malzemelerimiz özel olarak temizleniyor. Onun için özellikle yabancı ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla kentimize gelebilir ve bu lezzetleri tadabilir."

Katmer ustası Murat Doğanlar da yaklaşık 30 yıldır katmer yaptığını söyledi.

Ziyaretçilerin kendilerine sık sık katmeri özlediklerini dile getirdiklerini belirten Suskun, "Yıllardır bu kentte ustalık yaparım ilk defa müşterilerimizden bu kadar ayrı kaldık. Hem biz onları hem onlar bizi özlemiş. Bir porsiyon yiyen müşterilerimiz 1,5 porsiyon istiyor. Çünkü çok özlemişler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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