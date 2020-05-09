Gastronomi kentinin glütensiz lezzetlerine online ulaşma imkanı
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Gastronomi kentinin glütensiz lezzetlerine online ulaşma imkanı

Gastronomi kentinin glütensiz lezzetlerine online ulaşma imkanı
09.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:39

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce çölyak hastalarına yönelik kurulan Glütensiz Bir Başka Kafe'de hazırlanan unlu mamuller ve yöresel lezzetler, salgın nedeniyle faaliyete geçen online siparişle çölyak hastalarının evlerine ulaştırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce çölyak hastalarına yönelik kurulan Glütensiz Bir Başka Kafe'de hazırlanan unlu mamuller ve yöresel lezzetler, salgın nedeniyle faaliyete geçen online siparişle çölyak hastalarının evlerine ulaştırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma bölümleri kapatılan ve sadece "gel-al" şeklinde faaliyet gösteren Glütensiz Bir Başka Kafe'de, buraya gelme imkanı olmayan çölyak hastalarına da ulaşmak amacıyla online sipariş uygulamasına başlandı.

Şimdilik sadece Gaziantep içine sipariş alınan uygulamayla yaklaşık 300 çeşit ürün, çölyak hastalarının evine ulaştırılıyor.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ın Dünya Çölyak Günü olduğunu hatırlatarak bu tarihin farkındalık oluşturulması için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Tolay, kafede unlu mamullerin yanı sıra doğum günü pastasından birçok yemeğe ve tatlıya kadar sipariş aldıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin kafenin satış yönteminde de farklılık oluşturduğunu ifade eden Tolay, "Online satış, artık günümüzde en çok tercih edilen satış yöntemlerinden biri haline dönüştü. Koronavirüsün etkin olduğu bu salgın döneminde çok önemli bir yöntem haline geldi. Özellikle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle çölyak hastalarına yardımcı olmak gayesiyle evlerine siparişleri ulaştırmak için online satışı hayata geçirdik. Çölyak hastaları siparişlerini https://birbaskakafe.store adresi üzerinden verebilirler." diye konuştu.

Tolay, gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel lezzetlerini de glütensiz yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kafenin şefi Duran Özkan da genelde ekmek, kurabiye, yaş pasta, simit, poğaça çeşitlerinin ilgi gördüğünü, bugünlerde ise ramazan pidesi ve kahkesinin de yoğun talep gördüğünü söyledi.

Gastronomi kentinin glütensiz lezzetlerine online ulaşma imkanı

Kaynak: AA

Manşet

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