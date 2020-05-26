Gastronomi kentinin fırın lezzetlerine yasak kalkıyor Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri ile lahmacun gibi ürünlerin pide fırınlarında pişirilmesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen yasak yarın itibarıyla kaldırılıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri ile lahmacun gibi ürünlerin pide fırınlarında pişirilmesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen yasak yarın itibarıyla kaldırılıyor.

Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada, iftar yoğunluğundan dolayı ramazanın ilk günlerinde tepsi yemekleri ve lahmacun gibi çeşitli yemeklerin fırınlarda pişirilmesine yasak getirildiğini hatırlattı.

Ancak kentin kültüründe önemli yeri olan bu lezzete verilen aranın yarın itibarıyla son bulacağını aktaran Gül, "Ara verdiğimiz tepsi yemeklerini sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak şartıyla yarından itibaren yapabilirsiniz. Pide fırınlarımız ise ramazan öncesi çalışma saatlerine göre çalışacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA