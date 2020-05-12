Gastronomi kentinin fırın lezzetlerine koronavirüs yasağı
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Gastronomi kentinin fırın lezzetlerine koronavirüs yasağı

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri ile lahmacun gibi çeşitli ürünlerin pide fırınlarında pişirilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram sonrasına kadar yasaklandı.

Gastronomi kentinin fırın lezzetlerine koronavirüs yasağı
12.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:34

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri ile lahmacun gibi çeşitli ürünlerin pide fırınlarında pişirilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram sonrasına kadar yasaklandı.

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, koronavirüs salgını nedeniyle İl Hıfzıssıha Kurulu kararıyla bir dizi yeni tedbir alındı.

Bu kapsamda kentteki pide fırınlarında vatandaşların tepsi yemekleri gibi ürünleri pişirtmesinin yoğunluk oluşturarak salgının bulaşma riskini artırması nedeniyle, bu faaliyetler Ramazan Bayramı'nı sonuna kadar yasaklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı açıklamada, yeni karar kapsamında fırınlarda belirtilen süre içerisinde tepsi yemeklerinin yanı sıra lahmacun, börek ve kahke gibi ürünlerin de pişirilemeyeceğini kaydetti.

Fırınların sadece ekmek üretimi gerçekleştirebileceğini aktaran Karayılan, iftardan 2 saat önce ekmek üretiminin de durdurularak, fırınların sadece gün içerisinde ürettikleri ekmekleri satabileceklerini bildirdi.

Fırınlardaki yemek geleneği

Eşsiz yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazanın yaşandığı kentte, iftar saatine doğru tava gibi tepsi yemeklerinin yanı sıra kebaptan lahmacuna, pilav, nohut, kuru fasulye gibi ev yemeklerinden dolma ve güvece kadar birçok lezzet, taş fırınlarda piştikten sonra sofralara ulaşıyordu.

İftar saatinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle fırınlarda zor anlar yaşanırken, piştikten sonra tezgahta bekleyen onlarca çeşit yemek ise iştahları kabartıyordu.

Akşam ezanının okunmasına yakın tezgahtaki yemeklerini alan vatandaşlar, daha sonra yine kente özgü "tırnaklı" ekmekleri aldıktan sonra evlerinin yolunu tutuyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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