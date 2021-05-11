Gastronomi kentinin baklavacılarını bayram telaşı sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gastronomi kentinin baklavacılarını bayram telaşı sardı

Gastronomi kentinin baklavacılarını bayram telaşı sardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te baklava ustaları, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te baklava ustaları, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.

Ramazan Bayramı telaşı başlayan baklavacılar, yurt içi ve yurt dışından alınan tatlı siparişlerini yetiştirmek için çalışan sayısını iki katına çıkardı, ek mesai koydu.

Günde ortalama 60 ton baklava üreten işletmeler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram sonrasına kadar uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla siparişleri internet üzerinden veya telefonla alıyor.

Büyük emek ve zahmet sonucu hazırlanan birbirinden lezzetli tatlılar, kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Bayramı evinde geçirecek vatandaşlar, kendilerine ve ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunmayı tercih ediyor.

Kebaphan Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Onur İbili, AA muhabirine, Ramazan Bayramı öncesi işlerinin yoğunlaştığını, bu nedenle mesai yaptıklarını söyledi.

Bayram siparişlerinin neredeyse dolmak üzere olduğunu belirten İbili, şöyle konuştu:

"Bayrama bir hafta kala bizde hummalı bir çalışma başlar. Usta ve kalfalarımız iki katına çıkmış durumda. Yurt içi ve yurt dışından çok güzel bir talep var. İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiriyoruz. Gaziantepli baklavacılar olarak bu bayramı tatlı bir şekilde karşılamak isteyen insanlar için yoğun şekilde çalışıyoruz. Siparişler hazırlandığı an hiç bekletmeden yola çıkıyor. Vatandaşlar bayramda evde kalacağı için sadece kendileri için değil aynı zamanda ziyaretine gidemeyeceği yakınlarına da siparişle ikramda bulunuyor. İnşallah bu son kapanma olur bu kapanmayı tatlı yiyerek kapatırız."

"Saate bakmadan çalışıyoruz"

Baklavacı Ahmet Faruk Şenel ise kentte 35 yıldır baklava ustası olduğunu söyledi.

Bayramlara bir hafta kala çok yoğun çalıştıklarını dile getiren Şenel, "Kendimi bildim bileli bayrama 1 hafta kaldı mı biz çok çalışırız. Gerçekten bazen gece ile gündüzü karıştırıyoruz. Çünkü sürekli kapalı ortamdayız. İnsanların bayramda ağzı tatlansın diye biz saate bakmadan çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Mete Kalkavan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gastronomi kentinin baklavacılarını bayram telaşı sardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:39:43. #1.16#

title