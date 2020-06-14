Gastronomi kentinden "fıstık" gibi pandemi hazırlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gastronomi kentinden "fıstık" gibi pandemi hazırlığı

Gastronomi kenti Gaziantep'te ünlü restoranlar, pandemi sürecine bir başka hazırlanıyor.

Gastronomi kentinden
14.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:41

Gastronomi kenti Gaziantep'te ünlü restoranlar, pandemi sürecine bir başka hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hijyenik ortamın sağlanması amacıyla düzenlenen korona virüs eğitimlerine katılan işletme vepersonellerine "Fıstık" gibi sertifikaların dağıtımı sürüyor.

Kısa sürede pandemi olarak adlandırılan ve küresel bir sağlık tehdidi haline dönüşen yeni tip Corona Virüs'e karşı gerek ulusal gerekse de bölgesel alanda verilen mücadele 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecini beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni normal olarak adlandırılan bu sürecin işleyişinde virüs riskine yönelik bazı temel önlemlerin yerine getirilmesi kararı alındı. Bu doğrultuda Gastronomi kenti Gaziantep'in sağlıklı lezzetin başkenti imajına kavuşmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri devam ederken eğitimi tamamlayan restoranlarının sahiplerine ve personeline "Fıstık Gibi" sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep lezzetin başkenti olma başarısına kısa bir zamanda erişmedi. Bizim şehrimizde bulunan restoranlarımız köklü bir tarihten geliyor. Babadan oğula hizmet sektöründeki mesai, deneyim kazanıyor. Bu durum da akabinde yöresel lezzetlerin güç kazanmasını sağlıyor. Bu bir, medeniyet, tarih ve kültürdür. Yalnızca lezzet deyip geçilmemesi gerekiyor. Hiçbir şey tesadüf değildir. Pandemiden sonra artık, yeni bir dünya kuruluyor. Artık sağlıklı lezzetin başkenti olmalıyız. Gaziantep Büyükşehir olarak biz, Gaziantep Ticaret Odası'yla birlikte bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada büyük bir eğitim seferberliği var. Pandeminin ardından başlayan yeni düzende hizmet sektöründe yaşanan değişikliklere dikkat çekiyoruz. Hizmet sektöründe çalışan işletmeciye ve personele kişisel bakımın, kullanılan materyallerin müşteriye hizmet esnasında nasıl olması gerektiğine dair deneyim kazandırıyoruz. Aslında asıl amaç burada, işletmeye deneyim kazandırmak ve pandemiye karşı bilinçlendirmekti. Bunu şehrimizde yer alan restoranlarımız artık, birer birer elde ediyor" dedi. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, yeni normallerde 'Fıstık Gibi' sertifikalarının restoranlara birer birer dağıtıldığını vurgulayarak, "Pandemiye karşı devreye soktuğumuz eğitimle de kentin turizm ağını güçlendireceğiz. Gastronomi kenti Gaziantep yöresel lezzetlerini yurt sınırlarının dışına taşımaya devam edecek" diye konuştu. Restoran sahiplerinden Uğur Dertli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde organize ettiği hijyen eğitimleriyle vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkürlerini aktararak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 'Fıstık Gibi' programına tam katılım sağladık. Artık, müşterilerimize daha güvenli bir şekilde hizmet vermenin rahatlığını yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Ahmet Çadır ve Halil İbrahim Çadır karşdeşler ise alınan eğitimle Corona Virüs'ün yayılımının önüne geçileceğini gördüklerini ifade ederek, "Önlemlerinizle vatandaşa güvenli bir hizmet sağlayabileceğimizi öğrendik. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Hüseyin İbili ise hijyen çatısı altında Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği eğitimlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Restoranın sahipleri Erhan Özmen ve Mine Özmen de ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Gaziantepli olmanın farkı burada da kanıtlandı. Güler yüzümüzü en steril ortamda ziyaretçilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Pandemiye karşı olması gerekeni yaptık daha disiplinli ve öngörülü bir şekilde hazırlandık. Eğitimimizi tamamladık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Bingöl'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Bingöl'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam...
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Halife Hafter Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Emre Kınay Yasmin Erbil Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Okan Buruk Ozan Tufan Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Beşiktaş Jandarma Protesto
Şu an buradasınız: Gastronomi kentinden "fıstık" gibi pandemi hazırlığı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 17:41:53. #1.14#
title