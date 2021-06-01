Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci
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Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci

Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından kafe, restoran gibi yerler tekrar müşteri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından kafe, restoran gibi yerler tekrar müşteri kabul etti. Gastronomi kenti Gaziantep'te ise sabahın erken saatlerinde kebap yemek için müşteriler kebapçılara akın etti.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de 13 Nisan 2021 tarihinde kafe ve restoranlarda oturarak yemek yemek yasaklanmıştı. 13 Nisan tarihinden beri sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoranlar, yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk müşterilerini ağırladı. Alınan kararlar gereği restoranlar yeniden müşteri kabul etmeye başlarken, gastronomi kenti Gaziantep'teki kebapçılarda yoğun yaşandı. Yeni normalleşmeyle beraber kebapçılar ile lokantalarda yemek yemek isteyen vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

"Çocuklar gibi bayram sevinci yaşıyoruz"

Bugünün kendileri için bayram olduğunu ifade eden kebap ustası Mehmet Taşdelen, tekrardan müşteri kabul etmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayarak, "Bugün çocuklar gibi bayram sevinci yaşıyoruz. Biz de masalarımızın açılmasının sevincini yaşıyoruz. İnsanlar artık gelip rahatça masalarda yemeğini yiyebiliyor. Sabah saat 07.30'da ilk aile müşterimiz geldi. ve sonra artarak devam etti. Biz gelen müşterilerimizin sağlığı için sosyal mesafeye, maskeye dikkat etmelerini istiyoruz. Çapraz oturmalarını istiyoruz. Çalışanlarımız yine aynı şekilde maskelerini takarak çalışıyor. Müşteriler de sabırsızdı. Çünkü rahatça oturup kebap yiyemiyorlardı. Ailece bir yere gidemiyordu. Onlar da gözümüz aydın diyor" dedi.

Müşteriler ise sabah erken saatlerde kebapçıya geldiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. - GAZİANTEP

Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci
Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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