Gastronomi Kentinde" Ulusal Yemek Yarışması

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ilk kez organize edilen Ulusal Yemek Yarışması sona erdi.

Şahinbey ilçesindeki Festival Park'ta düzenlenen etkinliğin bugünkü bölümünde üniversitelerin gastronomi bölümünden öğrenciler yarıştı.

Türkiye'nin dört bir tarafından yarışmaya katılan şef adayları, yörelerine ait yemeklerin yanı sıra dünya mutfağından yemekleri hazırlayıp, sunumunu yaptı. Heyecanlı oldukları gözlenen yarışmacılar, jüri üyelerinin önünde hünerlerini göstermeye çalıştı.

Akşama kadar devam edecek yarışmada dereceye giren öğrenciler, jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından ilan edilecek.

Jüri başkanı milli şef Tahir Tekin Öztan, AA muhabirine, ülkenin ve Gaziantep'in tanıtımının mutfağından geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki en iyi mutfak olduğunu ifade eden Öztan, "En güzel yemekler bizde ama biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Tek hedefimiz mutfağımızı dünyaya tanıtmak olmalı. Çocuklarımız önce Türk mutfağını sonra dünya mutfağını öğrenecek. Buradaki amacımız insanları yarıştırmak değil, kültürleri kaynaştırıp, eksikleri tespit etmek. Buraya Türkiye'nin dört bir tarafından yarışmacılar geldi. Türkiye'nin her şehri bir ülkeye bedel." dedi.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaydın da amaçlarının kentin tanıtımına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.