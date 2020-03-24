Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk Gastronomi kenti Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında boş kalan restoranlar siparişlerle ayakta duruyor.

Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında boş kalan restoranlar siparişlerle ayakta duruyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle tüm lokanta, restoran ve pastanelerin oturma alanları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Unesco tarafından Gastronomi kenti seçilen Gaziantep'te öğle saatlerinde müşterilerle dolu olan restoranlar ise bomboş kaldı. Paket servisinde ise yoğunluk yaşanılıyor.

"Paket servise yetişmeye çalışıyoruz"

Afiyet kebap Restoran işletmecisi Mehmet Emin paket servisindeki yoğunluğa değinerek, "Korona virüs ülkemizi de etkiliyor, devletimizin kararıyla müşteri almıyoruz. Masaları topladık normalde bu saatlerde burası dolardı. Çünkü Gaziantep Gastronomi şehri ve insanlar yemek yemeyi seviyor. Bu virüsten dolayı kimse dışarı çıkamıyor. Doğru olanda budur. Ama yine paket sevisi ile vatandaşlara hizmet ediyoruz. Paket serviste yoğunluk var. Eskiden 10 paket servisimiz olurken, imdi bu sayı 60'a çıktı. 1 eleman bakardı paket servise şimdi 3 eleman bakıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA