Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "Expo Kebabı"
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Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "Expo Kebabı"

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay'da, endemik bitkilerin harmanlanmasıyla hazırlanan "Expo Kebabı"yla kentin tanıtımı yapılacak.

Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti
14.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:50

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay'da, endemik bitkilerin harmanlanmasıyla hazırlanan "Expo Kebabı"yla kentin tanıtımı yapılacak.

Sahip olduğu onlarca çeşit yemek, meze ve tatlısıyla adından söz ettiren Hatay mutfağı, yeni lezzeti "Expo Kebabı"yla da damaklara hitap edecek.

Gelecek yıl "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek EXPO'ya hazırlık kapsamında sunuma hazırlanan yeni lezzet, kentin yanı sıra bitki çeşitliliğinin tanıtımına da katkı sağlayacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi proje uzmanı ve mutfak şefi Celil Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin gelecek yıl çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Bu organizasyona hazırlıkların her alanda sürdüğünü belirten Erkan, "Kentimizin endemik bitki ve yemek çeşitliği bilinmektedir. Bu iki özelliği birleştirip kuzu eti, zahter, maydanoz, nane, dereotu, sarımsak, havuç ve çeşitli baharatlar kullanılarak 'Expo Kebabı'nı ortaya çıkardık." diye konuştu.

Erkan, kebabın, yine kente özgü firik pilavı ve hazırlanan özel sosla sunulduğunu ifade ederek, Hatay'daki yaklaşık 600 lezzete bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

"Expo Kebabı"nın yapılışından sunumuna kadar kullanılan her malzemenin yöreye ait olduğunu vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Kebabımız, özellikle kuzu eti ile endemik bitki olan zahterin birleşimiyle ortaya çıkan bir lezzettir. Amacımız, Hatay yöresinde yetişmiş, kendimize ait ürünlerden yeni bir yemek yapmaktı. Yeni lezzetimiz tüm Türkiye ve dünya mutfağına Hatay'dan armağan olsun. Ürünün kentin hem EXPO hem de lezzetlerinin tanıtımına güzel katkılar sağlamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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