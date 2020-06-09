HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gastronomi kenti Hatay Akdeniz Bölgesi'nin ihracatında da "söz sahibi"

Yöresel lezzetleriyle bilinen gastronomi kenti Hatay, yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 926 milyon 868 bin dolarlık dış satım başarısıyla Akdeniz Bölgesi'nin ihracat lideri oldu.

Gastronomi kenti Hatay Akdeniz Bölgesi'nin ihracatında da
09.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:12

Yöresel lezzetleriyle bilinen gastronomi kenti Hatay, yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 926 milyon 868 bin dolarlık dış satım başarısıyla Akdeniz Bölgesi'nin ihracat lideri oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay, ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği ihracatla da adından söz ettirirken bölgesinde ilk sırada yer aldı.

Ocak-mayıs döneminde 926 milyon 868 bin dolarlık dış satıma imza atan Hatay, bu alanda Türkiye'de 10'uncu sırada yer alma başarısı gösterdi.

Geçen ay ise 167 milyon 774 bin dolarlık dış satım yapılan kentte liderliği 474 milyon 975 bin dolarla çelik ihracatı üstlendi.

Çeliği, 170 milyon 672 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 50 milyon 711 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri izledi.

Mersin ihracatta takipte

Hatay'ı dış satımda, Doğu Akdeniz'in tarım ve turizm kenti olarak bilinen Mersin takip etti.

Mersin, ocak-mayıs döneminde 775 milyon 20 bin dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 12'nci, bölgesinde de 2'nci sırada yer aldı.

Kentte, ürün grubunda 231 milyon 942 bin dolarlık ihracatla ilk sırayı alan yaş meyve ve sebze sektörünü, hububat, bakliyat, yağlı tohumları ve mamulleri 222 milyon 790 bin dolarla, kimyevi maddeler ve mamulleri de 51 milyon 352 bin dolarla takip etti.

İhracatta Hatay ve Mersin'i, 694 milyon 749 bin dolarla Adana ve 560 milyon 429 bin dolarla Antalya izledi.

- "Katetmemiz gereken daha çok yol var"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ihracat sektörlerinde de kısmen daralmaya neden olduğunu söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Hatay'ın ihracatını sürdürdüğünü belirten Çinçin, şöyle konuştu:

"Hatay açısından umut verici bir ihracat rakamı açıklandı. İlk 5 ayda 926 milyon dolarla Akdeniz çanağında birinci duruma gelmiş bir il olduk. Antalya ve Mersin'in önünde yer aldık. Ben Hataylı ihracatçıları yürekten kutluyorum. Bu verilerin, 'kötünün iyisi' olarak değerlendirilmesi gerekir. Önümüzde katetmemiz gereken daha çok yol var."

Çinçin, salgının piyasalara olumsuz etkisinin de giderek azalacağını kaydetti.

Akdeniz Bölgesi'nin en çok ihracat yapan illeri

Bölgede, ocak-mayıs döneminde en fazla dış satım yapan 5 il şöyle:

İllerİhracat (Dolar)
Hatay 926.868.045
Mersin 775.020.950
Adana 694.749.275
Antalya 560.429.503
Kahramanmaraş 313.070.821

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor Ekonomi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Şahin Şerifoğulları
Magazin Hadise Hülya Avşar Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Ayasofya Galatasaray
Şu an buradasınız: Gastronomi kenti Hatay Akdeniz Bölgesi'nin ihracatında da "söz sahibi" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:12:27. #1.15#
title