Gastronomi kenti Gaziantep, yılbaşına kebapla girdi



GAZİANTEP - Gastronomi kenti olan Gaziantep'te vatandaşlar yeni yıla kebap yiyerek girdi.

Gastronomi kenti seçilen yemekleriyle meşhur Gaziantep'te, sokaklar kebapçılarla doldu. Diğer yerlere göre yeni yıl kutlamasının az olduğu kentte, vatandaşlar damak tadını bozmayarak kebap yedi. Kebapçılar ise durumdan memnun kaldı. Kebapçılar yılbaşından dolayı vatandaşların akşam saatlerinde dışarıya çıkıp, kebap tükettiğini söyledi.

Vatandaşlar ise, yıl başını böyle kutladıklarını ayrı bir kutlama programı yapmadıklarını, her sene yeni yıla kebapla girdiklerini belirtti.