Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa "fıstık" gibi sertifika
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Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa "fıstık" gibi sertifika

Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa "fıstık" gibi sertifika Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs sonrası normalleşmeye ilişkin hazırlanan kampanya tanıtıldı Gastronomi kenti Gaziantep'te yeni tip korona virüs ile beraber başlayan normalleşme süreciyle...

02.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:46

Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa "fıstık" gibi sertifika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs sonrası normalleşmeye ilişkin hazırlanan kampanya tanıtıldı

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te yeni tip korona virüs ile beraber başlayan normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların işletmelere güvenle gelebilmesi için yeni bir kampanya başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Odası işbirliğinde yeni normalleşme süreciyle birlikte başlatılan Gaziantep Marka Restoranlar "Ağzımızın Tadı Geldi" Kampanyası düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Hazırlanan kampanya ile restoran, lokanta, tatlıcı ve kafeterya gibi işletme sahipleri ile çalışanlarına eğitimler verilecek. Hijyenin ön planda tutulduğu eğitimler sonunda 'Fıstık gibi' sertifikasıyla iş yerinin temiz ve güvenli olduğu vatandaşlara gösterilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantının açılış konuşmasında yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadeleyi ve gelinen son noktaya değindi.

Ramazan boyunca yurt dışından birçok belediye birlikleriyle telekonferans yöntemiyle bir araya geldiklerini belirten Şahin, "Siz ne yaptınız diye söyledikleri zaman anlattığımızda dediler ki 'sizin başardığınız, bizim başaramadığımız 5 şey var' bunlar çok basit, çok önemli bunlardan birincisi güçlü liderlik eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği olmasaydı biz bu süreci atlatamazdık. Bütün dünya bu güçlü liderli 'Türkiye modeli' olarak söylüyor. Güçlü liderlik ise zor zamanda belli oluyor ve biz bu zor zamanda 80 ülkeye sağlık seti gönderdik" dedi.

"27 kardeşimiz vefat etti"

"Veren el olmak çok önemli fakat verecek bir şeyin olacak" diyen Şahin, " 'Önce insan' ben çok kullanırım ve arkadaşlarımda çok dinlemiştir. Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Eğitimde önce insan, sağlıkta önce insan, emniyette önce insan, adalete önce insan ve bu dört temel üzerinde biz başladık millete hizmet etmeye. Sağlıkta önce inanın ne anlama geldiğini bu ülke çok iyi biliyor. Sağlıkta dönüşüm olması bizi bugün bundan en az zararla çıkarttı. Bu şehirde eğer bu zor dönemde 27 kardeşimiz vefat ettiyse nur içinde yatsın ve Amerika'da bu salgından 100 bin kişi vefat ediyorsa ve bu ülkede 4 bin vefat sayısı varsa en büyük ikinci maddemiz sağlık ve sağlık yatırımı" diye konuştu.

Gaziantep'in bir işçi memleketi olduğunu ifade eden Fatma Şahin, kentte çalışmalar dursaydı Türkiye'nin de duracağını belirterek süreçte yüzde 80 kapasiteyle çalıştıklarını kaydetti.

"Bu şehir üretmek, çalışmak zorunda, bu şehrin organizesinde 170 bin işçisi var bu şehir işçi memleketi" ifadeleri ile konuşmasını sürdüren Şahin, "Bugün eğer gıda tedarikinde, kumaş üretiminde Gaziantep dursaydı Türkiye duracaktı ama yüzde 80 kapasite ile çalıştı. Bu şehrin alın teri, akıl teri ve tırnak tırnak çalışıyoruz başka çaremiz yok çalışmamız lazım ve orayı güçlü bir şekilde tuttuk çalıştırdık ama artık bugün sizin işletmelerinize güçlü bir şekilde çalıştırmamız lazım" dedi.

"Maskeni tak mesafeni koru bu yeni yaşam şeklimiz" diyen Şahin şöyle devam etti:

"Bunda en çok ben zorlandım bir mahalleye gittiğimiz zaman kız kardeşlerim en çok bana sarılıyordu bende onlara sarılıyordum ama öyle bir dönem yok şuanda ve bu yeni yaşam şekline bu şehrin hızlı bir şekilde adapte olması lazım yani aynı su içmek, yemek yemek gibi bunu (maske) kullanmalıyız."

Konuşmanın ardından katılımcılara kampanyaya ilişkin hazırlanan içeriğin sunumun gerçekleştirildi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa 'fıstık' gibi sertifika

Kaynak: İHA

Manşet

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