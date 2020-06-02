Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa 'fıstık' gibi sertifika
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa 'fıstık' gibi sertifika

Gastronomi kenti Gaziantep'te normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların işletmelere güvenle gelebilmesi için yeni bir kampanya başlatıldı.

Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa 'fıstık' gibi sertifika
02.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:58

Gastronomi kenti Gaziantep'te normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların işletmelere güvenle gelebilmesi için yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamındaki eğitimin sonunda verilecek 'Fıstık gibi' sertifikasıyla, iş yerinin temiz ve güvenli olduğu vatandaşlara gösterilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Odası işbirliğinde, normalleşme süreciyle birlikte başlatılan Gaziantep Marka Restoranlar 'Ağzımızın Tadı Geldi' Kampanyası düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Hazırlanan kampanya ile restoran, lokanta, tatlıcı ve kafeterya gibi işletme sahipleri ile çalışanlarına eğitim verilecek. Hijyenin ön planda tutulduğu eğitimin sonunda 'Fıstık gibi' sertifikasıyla iş yerinin temiz ve güvenli olduğu vatandaşlara gösterilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantının açılış konuşmasında yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadeleye ve gelinen son noktaya değindi. Ramazan boyunca yurt dışından belediye birlikleriyle telekonferans yöntemiyle bir araya geldiklerini belirten Şahin, "Siz ne yaptınız diye söyledikleri zaman anlattığımızda dediler ki 'sizin başardığınız, bizim başaramadığımız 5 şey var' bunlar çok basit, çok önemli bunlardan birincisi güçlü liderlik eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği olmasaydı biz bu süreci atlatamazdık. Bütün dünya bu güçlü liderli 'Türkiye modeli' olarak söylüyor. Güçlü liderlik ise zor zamanda belli oluyor ve biz bu zor zamanda 80 ülkeye sağlık seti gönderdik" dedi.

"27 kardeşimiz vefat etti"

"Veren el olmak çok önemli fakat verecek bir şeyin olacak" diyen Şahin, "'Önce insan', ben çok kullanırım ve arkadaşlarım da çok dinlemiştir. Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Eğitimde önce insan, sağlıkta önce insan, emniyette önce insan, adalete önce insan ve bu dört temel üzerinde biz başladık millete hizmet etmeye. Sağlıkta önce inanın ne anlama geldiğini bu ülke çok iyi biliyor. Sağlıkta dönüşüm olması bizi bugün bundan en az zararla çıkarttı. Bu şehirde eğer bu zor dönemde 27 kardeşimiz vefat ettiyse nur içinde yatsın ve Amerika'da bu salgından 100 bin kişi vefat ediyorsa ve bu ülkede 4 bin vefat sayısı varsa en büyük ikinci maddemiz sağlık ve sağlık yatırımı" diye konuştu.

Gaziantep'in bir işçi memleketi olduğunu ifade eden Şahin, kentte çalışmalar dursaydı Türkiye'nin de duracağını belirterek süreçte yüzde 80 kapasiteyle çalıştıklarını kaydetti. "Bu şehir üretmek, çalışmak zorunda, bu şehrin organizesinde 170 bin işçisi var, bu şehir işçi memleketi" ifadeleri ile konuşmasını sürdüren Şahin, "Bugün eğer gıda tedarikinde, kumaş üretiminde Gaziantep dursaydı Türkiye duracaktı ama yüzde 80 kapasite ile çalıştı. Bu şehrin alın teri, akıl teri ve tırnak tırnak çalışıyoruz başka çaremiz yok çalışmamız lazım ve orayı güçlü bir şekilde tuttuk çalıştırdık ama artık bugün sizin işletmelerinize güçlü bir şekilde çalıştırmamız lazım" dedi.

"Maskeni tak mesafeni koru, bu yeni yaşam şeklimiz" diyen Şahin şöyle devam etti:

"Bunda en çok ben zorlandım bir mahalleye gittiğimiz zaman kız kardeşlerim en çok bana sarılıyordu bende onlara sarılıyordum ama öyle bir dönem yok şuanda ve bu yeni yaşam şekline bu şehrin hızlı bir şekilde adapte olması lazım yani aynı su içmek, yemek yemek gibi bunu (maske) kullanmalıyız."

Konuşmanın ardından katılımcılara kampanyaya ilişkin hazırlanan içeriğin sunumu gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Haber
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Birce Akalay Haldun Dormen
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Oyunlar Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Gastronomi kenti Gaziantep'te esnafa 'fıstık' gibi sertifika - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 15:58:32. #1.15#
title