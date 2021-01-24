Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri internetten satışta
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Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri internetten satışta

24.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:56
Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri internetten satışta

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmayla hazırlanan yörenin eşsiz lezzetleri internetten satışa sunuldu.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmayla hazırlanan yörenin eşsiz lezzetleri internetten satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki kadın istihdamının arttırılması ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin gün yüzüne çıkartılarak yaygınlaştırılması amacıyla 4 yıl önce hizmete açılan Zahire Evi çalışması kapsamında yöreye ait birçok lezzet ve baharat hazırlanıyor.

Daha öncesinde baharat ile kuru gıda satışının yapıldığı "zahire-evi.com" adresinde, alınan kararlar doğrultusunda ilk etapta yörenin öne çıkan ve damaklarda eşsiz lezzet bırakan yuvarlama, içli köfte ve ekşili ufak köfte satışa sunuldu.

Satışa sunulan lezzetler, bu kapsamda TS ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Fıstık Gibi Hijyen Belgesi sahibi olan Mutfak Sanatları Merkezi'nde şef Doğa Çitçi önderliğine deneyimli mutfak şeflerinin ellerinde hazırlanıyor.

Hazırlanan ürünler, soğuk hava depolarında muhafaza edilerek soğuk zinciri kırılmadan uygun ambalajlarla kargoyla evlere teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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