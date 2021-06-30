GASTRONOMİ FUARINDA TRABZON RÜZGARI
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GASTRONOMİ FUARINDA TRABZON RÜZGARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul kongre Merkezi'nde, yemekleri, horonu ve kemençesiyle Trabzon rüzgarları esti.

İstanbul kongre Merkezi'nde, yemekleri, horonu ve kemençesiyle Trabzon rüzgarları esti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Turizm Fuarı'nın son gününde Trabzon'un birbirinden lezzetli yöresel yemekleri basın mensuplarına tanıtıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, düzenlediği basın toplantısında, kuymaktan, Akçaabat köftesine, Vakfıkebir ekmeğinden, Hamsiköy sütlacına, Tonya tereyağından, Kalkanoğlu pilavına, Trabzon peynirlisinden, kıymalısı, döneri, karalahana çorbasına, etli lahana sarmasından, karalahana yemeği ve Laz böreğine kadar gibi bölgeye ve Trabzon'a özgü yemekleri tanıttı. Toplantıda yapılan kuymak tek tek dağıtılırken, Başkan Zorluoğlu da kuymağın başına geçerek poz verdi. Kemençe eşliğinde bir de horon gösterisi yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında Son dönemde ülkelerden çok şehirlerin yarıştığı bir döneme girdik. Bu anlamda Trabzon'umuzu diğer şehirlerden farklı kılacak, hepsinden farklı kılacak, eşsiz kılacak, Trabzon'a has niteliklerini öne çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Trabzon mutfağının, Trabzon yemeklerinin, gastronomi değerlerinin öne çıkarılmasına dönük adımlar atıyoruz. Bu gastro şovda, bu fuarda yer alarak bu stratejisinin bir parçasını burada sergilemiş oluyor. İnşallah, önümüzdeki dönemlerde Trabzon'da gastronomi ile ilgili olarak tüm doğu Karadeniz'in mutfağının öne çıkarılması, ulusal ve uluslararası düzeyde daha tanınır hale gelebilmesi için faaliyetler icra edeceğiz. İnşallah, burada tanıştığımız arkadaşlarımızla Trabzon'da bir gastronomi festivali düzenlemeyi planlıyoruz dedi.

GASTRONOMİ FUARINDA TRABZON RÜZGARI
GASTRONOMİ FUARINDA TRABZON RÜZGARI
GASTRONOMİ FUARINDA TRABZON RÜZGARI
GASTRONOMİ FUARINDA TRABZON RÜZGARI
GASTRONOMİ FUARINDA TRABZON RÜZGARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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