Gastronomi dünyası İstanbul'da buluşacak

06.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:10

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "3. Global GastroEkonomi Zirvesi", 25 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek.

TURYİD açıklamasına göre, gastronomiyi iç-dış turizmde sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli olarak, ülke gündemine taşıma hedefiyle gastronomi dünyasının önemli isimlerini İstanbul'da bir araya getiriyor. Gastronomi dünyası TURYİD'in ev sahipliği ve Yapı Kredi'nin ana sponsorluğunda, 25 Mart'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "3. Global GastroEkonomi Zirvesi"nde buluşacak.

Bu yıl "Gastronomi Her Yerdedir" temasıyla organize edilecek zirvede, sektör profesyonelleri ve gastronomi meraklıları; gastronomi dünyasını, gastronominin ekonomi, turizm, diplomasiye yansımaları ile Türk mutfağının daha iyi tanınabilmesi konularında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Türkiye'de gastronomi kavramının benimsenmesi ve gelişmesi için çalışmalar yürüten TURYİD, gastronominin yüksek katma değerli etkisini turizme eklemek, restoranları, gıda ürünlerini ve mutfağı ihraç ürünleri haline getirmek, ülke ve şehirleri destinasyon markalarına dönüştürmek, geniş istihdam olanakları ile birlikte sosyal ve ekonomik yükselme sağlayabilmek için her alanda farklı çalışmalara imza atıyor.

Bünyesinde, 205 marka, bin 508'i yurt içi ve 486'sı yurt dışı olmak üzere toplam bin 994 restoran ile yeme-içme sektöründe yüzde 24'lük bir paya sahip olan TURYİD, geçen yıl ağırladığı 150 milyonun üzerinde müşteri ile 20 milyar TL'lik ciroya ulaştı.

Trakya yeniden keşfedilecek

Zirvenin odağında ise Trakya yer alıyor. Bakir topraklarıyla İstanbul'un yanı başında yeni bir destinasyon alanı olarak dikkati çeken ve mutfak kültürünün yanı sıra peynirleri, tarımı, hayvancılığı, bağları, üç denize açılan kıyılarıyla öne çıkan Trakya, bu kez gastronomide sahip olduğu potansiyel ile ele alınacak.

Zirve kapsamında sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde, Trakya'nın lezzetleri konuklara sunulacak. Zirvede ayrıca Trakya mutfağını oluşturan kültürler kuşağını anlamayı, tanıtmayı amaçlayan uzun araştırmalar sonucu hazırlanan "Rota Trakya" rehberi de katılımcılara sunulacak. Gastronomiye dair A'dan Z'ye soruların cevap bulacağı zirve, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer alacağı "GastroEkonomiye 'İlham' verenler" başlıklı oturumla açılacak. Zirve, gastronomi dünyasından yerli ve yabancı çok sayıda konuşmacıyı ağırlayacak.

Kaynak: AA