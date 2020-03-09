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Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Gastronomi dünyası, “GastroEkonomi Zirvesi”nde buluşuyor

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) ev sahipliği ve Yapı Kredi'nin anasponsorluğunda gerçekleştirilecek "3. Global GastroEkonomi Zirvesi", 25 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

09.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:10
Gastronomi dünyası, “GastroEkonomi Zirvesi”nde buluşuyor

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) ev sahipliği ve Yapı Kredi'nin anasponsorluğunda gerçekleştirilecek "3. Global GastroEkonomi Zirvesi", 25 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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