Gastronomi akademisi için imzalar atıldı

29.09.2019 15:59

Gaziantep Ticaret Odasının "Gaziantep Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi" projesinin hayata geçirileceği merkez için imzalar atıldı.



Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşme ile GTO, Erikçe Kent Ormanı girişinde bulunan taşınmazı "Gastronomi Akademisi" projesinin yürütme ve uygulama alanı olarak kullanmak için 20 yıllığına kiraladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisine Başkan Fatma Şahin nezdinde teşekkür eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım imza töreninin ardından projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Projeyi geliştirirken üyelerimizin sesine kulak verdik"



Projenin çok yönlü olduğuna ve çarpan etkisi oluşturan faydaları olacağına dikkat çeken Yıldırım, projeye duyulan ihtiyaç ve hedeflerine ilişkin ise, "Gaziantep olarak mutfak zenginliğimizi, kültürümüzü UNESCO ile tescilledik, gastronomi kenti belgesini aldık bitti diyemeyiz. Bu zengin kültürü katma değere dönüştürmeliyiz, tüm dünyaya satabilmeliyiz Turizme, ihracata, üretime kısacası gastronomi hizmetlerimizi kentin ekonomisine ve sosyal yaşamına değer katan bir yere taşımalıyız. Ne yazık ki gerek sektör temsilcileri gerekse bu alanda tüketici olan diğer üyelerimizi dinlediğimizde bu muhteşem yemek kültürünü sunarken, satarken olması gereken hizmet kalitesini yakalamakta zorlandıkları tespitinde bulunduk. Bunun en temel nedeni de yetişmiş, kalifiye eleman olmayışı. Aslında biz üyelerimizin sesine kulak vererek bu projeyi geliştirdik" dedi.



"Sektöre danışmanlık hizmeti vereceğiz"



Bir yandan gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerimizin hizmet kalitelerini arttırmaya destek olacağız diğer yandan da sektöre profesyoneller yetiştireceğiz diyen Yıldırım, akademide yapılacak çalışmalar hakkında şunları söyledi:



"Gaziantep Gastronomi Akademisi ve Mutfak Sanatları Merkezinde şehrimizin mutfağının tanıtılması ve vasıflı eleman yetiştirilmesi için eğitimler, atölye çalışmaları yapılacak. Akademideki teorik bilgilerin pratik eğitimleri ve uygulamaları da restoran kısmında olacak. Yani aslında burası akademi ve uygulama merkezi olarak hizmet verecek. Gıda güvenliğinden, hijyene, menü hazırlamaya, sunum tekniklerine, tanıtım ve halkla ilişkilere kadar sektörün ihtiyacı olan temel alanlarda işletmelerimize eğitimler ve danışmanlık hizmeti verilecek. Karnınızı doyurmak için gittiğiniz bir mekan aslında önce ruhunuzu doyurmalı ki fayda-maliyet ilişkisi doğru olsun. Bir mekanda dekorasyondan, menüsüne, servis elemanına bir konsept, bir bütünlük görünce oradan olumlu duygularla ayrılıyorsunuz. Burası ister lüks bir mekan ister salaş bir yer olsun. işte biz bu akademide işletmelerimiz için A'dan Z'ye, konsept için de danışmanlık yapacağız. Kentimizin kıymetli ustalarını ve de dünya genelindeki duayenleri gençlerle, bu alanda profesyonelleşmeye adım atanlarla bir araya getiren atölye çalışmaları yapacağız."



"Sektör çalışanlarının yetkinliklerini belgelendireceğiz"



Akademinin sektöre yönelik bir yetkilendirme ve belgelendirme merkezi olacağını da söyleyen Yıldırım, "Burada aynı zamanda da sektör çalışanlarımızın yetkinliklerini de belgelendireceğiz. Biliyorsunuz artık Mesleki Yeterlik Belgesi alma zorunluluğu var. Şu an tehlikeli mesleklerde zorunluluk olsa da yakın gelecekte tüm meslek dalları için bunun olacağını düşünüyoruz, olmalı da. Biz de aşçılık alanında yetkinlikleri belgelendireceğiz. Bunun için de alt yapı çalışmalarımız başladı. Kısa vadede bu alanda yetkilendirilmiş kurum olacağız. Böylece sektörde çalışanlar artık mesleki yeterliliğe haiz, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çalışanlar olacak" şeklinde konuştu.



"Sektöre yönelik yeni projelerin üretim merkezi olacak"



Merkezin aynı zamanda proje üretim ve uygulama merkezi olacağını vurgulayan Yıldırım, merkezin GTO'nun sektöre hizmet edecek projeleri için bir üs olacağını ve İŞKUR, SGK gibi kurumlarla ya da dış fon sağlayıcılarla yapılacak işbirlikleri ile de üyeye destek alanları açacaklarını söyledi. Yıldırım, "Kısacası burası sektöre rakip değil sektöre değer katan bir merkez olacak. Uygulama otellerinde olduğu gibi akademide eğitim alanlar restoran bölümünde de uygulama yapma imkanı bulacaklar. Mesleki Yeterlilik Belgesi alacaklar restoran ve mutfak bölümünde sınav olabilecekler. Gaziantep Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi hali hazırda sektörde faaliyet gösterenler için de sektöre girmek isteyenler için de ihtiyaçlara cevap verecek bir merkez olacak. Ben projenin hayata geçmesine vesile oldukları için GTO Meclisine ve GBB Meclisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA