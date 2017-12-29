'Gastrointestinal' Rahatsızlıklar Tüm Hayatı Etkiliyor"

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. S. Savaş Yürüker, tüm sindirim sistemi organları bozukluklarının "gastrointestinal" rahatsızlıklar olduğunu, kişinin evden işe tüm hayatını etkilediğini söyledi.



Gastrointrestinal alanında uzman bir isim olan Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. S. Savaş Yürüker, bu bilim dalının, ağzından, yutak, yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, karaciğer, safra kesesi, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüse kadar tüm sindirim sisteminin bozukluklarını incelediğini belirtti. Muayenenin yanı sıra endoskopik tanı yöntemleri, ultrasonografi, tomografi ve MR gibi radyolojik tetkiklerin gastrointestinal rahatsızlıkların incelenmesinde kullanıldığını ifade eden Dr. Yürüker, "Gastrointestinal sistem farklı konumlarda yerleşen, farklı fonksiyonları olan bedenimizin en büyük organ grubudur. Yapısal farklılıklarına rağmen hastalıklarındaki şikayetler benzerdir. Karın üst kısmındaki ağrı yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas ve bağırsaktan kaynaklanabilir. Yine hazımsızlık şikayeti mideden kaynaklanabileceği gibi, safra kesesi, karaciğer, pankreas ve bağırsaklardan da kaynaklanabilir. Muayene ve laboratuvar tetkikleri ile hastalığın kaynağını saptamak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu yüzden radyolojik tanı yöntemleri ve endoskopik tanı yöntemleri gastrointestinal sistemin hastalıklarında sıklıkla kullanılır. Gastrointestinal endoskopi tanı ile birlikte tedavi için de kullanılır. Gastroskopi 6-8 saatlik açlık sonrası yapılırken, kolonoskopi için kolon temizliği gerekir. Kolon temizliği bağırsakları boşaltan, ishal yapıcı ilaçlar ve boşaltıcı lavman ile yapılır. Hastalar özellikle kolonoskopiden bu hazırlık ve işlem sırasındaki ağrı nedeniyle çekinmektedir. Oysa kolonoskopi işlemi aneztezi ile ağrısız yapılabilmektedir. Temizlik için de birkaç günlük diyet işlemi kolaylaştırmaktadır" diye konuştu.



(İHA)