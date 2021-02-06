Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Dökmeci'ye "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi

Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Dökmeci, Asya Pasifik Karaciğer Araştırma Derneği (APASL) tarafından "Powell-Sarin Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Dökmeci'ye ödülü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen APASL 2021 Bangkok Sanal Kongresi'nde verildi.

Prof. Dr. Dökmeci, ödüle ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, APASL'nin, dünyanın en büyük 3 karaciğer derneğinden birisi olduğunu belirtti.

Derneğin 2014-2015'te başkanlığını yaptığını bildiren Dökmeci, "Her yıl APASL tarafından bir ana kongre, 4 de tek konulu toplantı organize edilmektedir. 2015'te ülkemizde yapılan, 4 binin üzerinde katılımcısıyla en büyük tıp kongrelerinden birini başkan olarak organize ettim. Halen APASL Yürütme Kurulu üyesiyim." dedi.

Dökmeci, ödülün, Türk bilim insanlarının Asya-Pasifik ülkelerinde etkinliğini ortaya koyması açısından çok önemli olduğunu, genç meslektaşlarına yol göstermesi ve imkanlar sağlaması açısından da örnek oluşturduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Dökmeci, programda, "Karaciğer Kanserinin Ameliyat Dışı Tedavisi" konulu konferans da verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz