Gastroenterit nedir? Gastroenterit belirtileri!

Gastroenterit, sindirim sisteminin enfeksiyon ve iltihaplanmasıyla tetiklenen kısa süreli bir hastalıktır. Semptomlar karın krampları, ishal ve kusmayı içerebilir. Peki, gastroenterit nedir? Mide gribi nedir? Çocuklarda mide gribi olur mu? İşte, Gastroenterit belirtileri! Mide gribi nedenleri!

Gastroenterit nedir? Çocuklarda mide gribi olur mu? sorularının yanıtları sağlık konuları arasında sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yer alır. Gastroenterit ile mideniz ve bağırsaklarınız tahriş olur ve iltihaplanır. Nedeni tipik olarak viral veya bakteriyel bir enfeksiyondur.

GASTROENTERİT NEDİR?

Gastroenterit, halk arasında mide gribi olarak geçmektedir. İshal ve kusmanız olduğunda, "mide gribiniz" olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu semptomlar genellikle gastroenterit adı verilen bir durumdan kaynaklanır.

Gastroenterit, sindirim sisteminin enfeksiyon ve iltihaplanmasıyla tetiklenen kısa süreli bir hastalıktır. Semptomlar karın krampları, ishal ve kusmayı içerebilir. Gastroenterit nedenlerinden bazıları virüsleri, bakterileri, bakteriyel toksinleri, parazitleri, belirli kimyasalları ve bazı ilaçları içerir.

GASTROENTERİT BELİRTİLERİ

Gastroenterit ile muhtemelen sahip olduğunuz ana semptomlar ishal ve kusmadır. Ayrıca mide ağrısı, kramp, ateş, mide bulantısı ve baş ağrısı olabilir. İshal ve kusma nedeniyle de susuz kalabilirsiniz.

ÇOCUKLARDA MİDE GRİBİ OLUR MU?

Çocuklar hızla susuz kalabilirler, bu nedenle çocuğunuz mide gribi geçiriyorsa, çok susadığına, cilt kuruluğuna veya ağzı kuru olduğuna dair işaretler aramanız önemlidir . Bir bebeğiniz varsa, daha az, daha kuru bebek bezi arayın.

Tüm semptomlar gidene kadar gastroenteritli çocukları kreş veya okuldan uzak tutun . Çocuğunuza herhangi bir ilaç vermeden önce doktorunuza danışın. İshal ve kusmayı kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar genellikle 5 yaşından küçük çocuklara verilmez.

Çocuklarda mide gribinin en yaygın nedeni olan rotavirüsün önlenmesine yardımcı olmak için bebeklere verilebilecek iki aşı vardır. Doktorunuzla aşılar hakkında konuşun .

MİDE GRİBİ NEDENLERİ!

Gastroenteritin yayılmasının birçok yolu vardır:

Virüsü olan biriyle temas

Kirlenmiş yiyecek veya su

Tuvalete gittikten veya bez değiştirdikten sonra yıkanmamış eller Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Gastroenteritin en yaygın nedeni bir virüstür. Başlıca türleri rotavirüs ve norovirüstür.

Rotavirüs, bebeklerde ve küçük çocuklarda dünyanın en yaygın ishal nedenidir. Norovirüs, ABD'de ciddi gastroenteritlerin ve ayrıca gıda kaynaklı hastalık salgınlarının en yaygın nedenidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Parazitler de gastroenterite neden olabilir, ancak bu yaygın değildir. Giardia ve cryptosporidium gibi organizmaları kontamine yüzme havuzlarından veya kontamine su içerek alabilirsiniz.

Gastroenterit almanın başka alışılmadık yolları da vardır:

İçme suyunda ağır metaller (arsenik, kadmiyum, kurşun veya cıva)

Narenciye ve domates gibi çok asitli yiyecekler yemek

Bazı deniz ürünlerinde bulunabilecek toksinler

İlaçlar örneğin antibiyotikler , antasitler, laksatifler ve kemoterapi ilaçları...