GastroANTEP tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi
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GastroANTEP tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi

GastroANTEP tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent esnafı ve odalarla GastroANTEP tanıtım ve istişare toplantısı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent esnafı ve odalarla GastroANTEP tanıtım ve istişare toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin (GastroANTEP) 4'üncüsünü 16-19 Eylül tarihleri arasında Festival Park'ta gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenleyeceği GastroANTEP öncesi kent esnafı ve odalarla GastroANTEP tanıtım ve istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda bu yıl düzenlenecek festivalin programı esnafa aktarılırken, yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu.

Ayrıca toplantıda festivalin bu yıl diğerlerinden daha farklı bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, esnafın geçirdiği zor günler sonrası hareketlenerek ekonomik anlamda bir can simidi görevi göreceği belirtildi.

Festival Park'ta kurulacak alanda bu yıl ki konserlerin programı da belirlendi. GastroANTEP heyecanını yukarıya taşıyacak konserlerde Türk rock şarkıcısı Haluk Levent, seslendirdiği şarkılarla beğeni toplayan Zeynep Bastık, sergilediği performanslarla taktir alan rock grubu Kolpa ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan yer alacak.

Bu senede de diğer yıllarda olduğu gibi GastoAntep'in coşkusu Festival Korteji ve meşalesi ile Gaziantep'i gezerek başlayacak.

Ayrıca İspanya, İtalya, Almanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 yabancı, 20 Türk, 40 şef workshoplar sergileyecek, panellerde bilgilerini paylaşacak.

Öte yandan Türkiye'nin önemli restoran ve otel profesyonelleri, gıda firmaları, gastronomi yazarları ile yapılacak söyleşilerde gastronomi sektörünün gelişimi, dönüşümü ve gelecekte geçeceği süreçler masaya yatırılacak.

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin sonunda katılımcıların soru ve görüşleri alındı.

Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAZİBEL Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, odalar ve şehir esnafı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgesel kalkınmanın önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Biz bölgesel kalkınmadan bahsediyoruz. Eğer beraber olursak bu daha fazla ekonomik güç, ihracat ve turist demek. Bu bölgesel kalkınma ve destinasyon. Biz artık hiçbir komşumuzu rakip olarak görmüyor, birbirimizi tamamlamamız gerektiğine inanıyoruz. Dünyada gastronomi şehirleri var. Biz Avrupa'da ki gastronomi şehirleriyle yarışıyoruz. Birbirimizi iyi anladığımız zaman hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız.

Lezzet ekosistemi için tohum, toprak, güneş bizde. Biz korumamız, kıymetini bilmemiz gerek. Bu ürünler için ata tohumuna dönüyor artık tohumları kendimiz üretiyoruz. Artık insana dokunan sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değer. Hepimiz bir mirasın taşıyıcılarıyız."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise gazi şehrin çalışma ahlakının yüzyıllardır gelen bir geleneğin ürünü olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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