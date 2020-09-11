Gastroantep, fıstık hasadı ve şire yapımıyla başladı Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası GastroAntep, Batalhöyük'te düzenlenen Antep Fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası GastroAntep, Batalhöyük'te düzenlenen Antep Fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Fark Oluşturan Şehirler Ağında (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep için dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle bu yıl yeni adıyla 3'üncüsü gerçekleştirilen 'GastroAntep Hasat Günleri' Antep Fıstığı hasadı ve şire yapımıyla Batalhöyük'te start verdi. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen GastroAntep'in ilk gününde, yöresel oyunlar oynandı, daha sonra geçilen fıstık hasadında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları ve protokol fıstık topladı, şire yaptı.

Protokolde Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep AK Parti milletvekillerinden Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sar, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz bulundu.

"Bereketli hilal, daha stratejik ve önemli bir hale gelecek"

Hasat programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te büyük bir hikaye ve kültür olduğunu belirterek, "Şehrimizin bir geçmişi var ve bunu geleceğe taşımayı amaçlayan büyük bir irade var. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın kodlarını çok iyi görmemiz lazım. Başta yerellik, doğallık ve dijitalleşme önemli hususlar. Bunun gereği olan bereketli hilal, daha stratejik ve önemli hale gelecek. Bereketli hilalin bir hikayesi var. Üzüm örneğini ele aldığımızda burada büyük bir emeğin ve inovasyonun yer aldığını göreceksiniz. Gaziantep'in yöresel lezzetleri kendi kendine gerçekleşmiyor. Bu kentte örnek bir iş birliği ve büyük bir emek var. Güneşin D vitamini olmazsa şire yapımından güzel bir verim alamayız. Akabinde kurutmada gerçekleşmez. Sağlıklı lezzetin başkenti olma yönündeki gayretimiz devam ediyor" dedi.

"Aslolan sürdürülebilirliği sağlamak"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep'in bereketli topraklara ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Büyükşehir Belediyesinin son yıllarda yaptığı çalışmalar var. Geçen yıl çok daha büyük bir kapsamda bir festival oldu. Bu yıl pandemiden dolayı dijital ortamda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Burada bugün, hasat programı var. Biraz önce fıstık hasadımızı yaptık ardından da şireye geçtik. Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu tarım okulunun mahsulleri de burada bulunuyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aslolan sürdürebilirliği sağlamak bu yönde de yoğun gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA