'Gastro Rize' 1 Temmuz'da başlıyor
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'Gastro Rize' 1 Temmuz'da başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Kültür Sanat

'Gastro Rize' 1 Temmuz'da başlıyor 3 Temmuz'da Rize'de yapılacak olan 'Gastro Rize' Tanıtım Günleri etkinliği düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu 1-3 Temmuz'da Rize'de yapılacak olan 'Gastro Rize' Tanıtım Günleri etkinliği bugün bir otelde yapılan basın toplantısı ile duyuruldu.

'Gastro Rize' 1 Temmuz'da başlıyor

3 Temmuz'da Rize'de yapılacak olan 'Gastro Rize' Tanıtım Günleri etkinliği düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu

RİZE - 1-3 Temmuz'da Rize'de yapılacak olan 'Gastro Rize' Tanıtım Günleri etkinliği bugün bir otelde yapılan basın toplantısı ile duyuruldu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, toplantıda yaptığı açıklamada "Şehirlerin imarı ve ihyası sadece alt ve üstyapılardan ibaret değildir. Varolan ve asli kimliğimizi oluşturan kültürel ve maddi değerlerimizi önce korumak, bilahare geliştirip muhafaza etmek, ardından o değerleri bir emanet bilinciyle yaşatıp bizden sonraki nesillere aynı şuurla teslim etmektir. Gastro Rize'yi, bu yıl 2021 yılı Temmuz itibarı ile başlattık. İnşallah ilerleyen yıllarda genişleterek, satışı pazarlamasını da; Rize Karayemişi, Rize Mandalinası, Rize Pepeçurası, Rize Böreği, Rize Böğürtleni, Rize Likapası (Mavi yemiş) gibi diye beğendimiz bu lezzetleri Türkiye ye ve Dünyaya tanıtırsak inanıyorum ki beğeni olarak karşılık görecektir. Çünkü örneğin Mandalinanın Rize'den Türkiye ye yayıldığı bilinmiyor. Bizde bu lezzetlerimizi kültürel değerlerimizi yaptığımız bütün sosyal tesislerimizde ve meydanda postane arkasında oluşturacağımız Kültür sokağımızda satış ve sunum imkanı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretlere de değinen Belediye Başkanı Metin, "Coğrafi işareti olan; çayı, simidi, Rize bezi (feretiko), muhlaması, Anzer balı, kavurması, pepeçurası, baston ekmeği, kuru fasulye yemeği, pidesi, koloti peyniri, enişte lokumuyla insanlığa tarifsiz lezzetler sunar. Doğu Karadeniz'in ucunda, yeşillikle denizin hayat verdiği Rize Karadenizin en güzel şehirlerinden birisi aslında. Çoğunlukla istisna denebilecek kendine mahsus tabiatı, insanı, şivesi, folklorü, yaşama biçimi, mimarisi, gelenekleri, tarihi değerleri, ehil ve yabani hayvanları, türküleri, çiçekleri, yolları, suları, sesleri, kuşları, kemençesi, simidi, peyniri, balı, armutu, karayemişi likapası, lahanası, mısırı, elbette ki çayı ve çok lezzetli yemekleri vardır. Muhlaması, lahanası, lahana sarması, mısır ekmeği, çığırtası, hamsikolisi, hamsi pilavı, kavurması, Fasulyesi, enişte lokumu, sütlacı, balı ve çayı başta olmak üzere dünyanın en lezzetli yemeklerini dünya insanlığına duyurmayı ve tanıtmayı, hatta tattırmayı amaçlayan Rize Belediyemiz 'Gastro Rize' adıyla ciddi bir etkinlikle görevini yapmanın huzurunu yaşıyor. Yaptığımız bu anlamlı ve Rizemize çok büyük katkısı olacağını düşündüğümüz çalışmamızın hayırlı ve bereketli olmasını temenni eder katılımınızdan dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Öte yandan toplantıda Başkan Rahmi Metin basın mensuplarına çırıhta yaparak ikram etti. Rize yöresine ait bir çeşit hamur tatlısı olan 'Çırıhta' görünümü ile lokma ve pişiye benziyor, un, su ve yağ kullanılarak yapılıyor.

GastroRize bu yıl 1-3 Temmuz'da kokusu, tadı ve lezzetiyle marka haline gelen 'muhlama" yapımıyla başlayacak. Üç gün boyunca yerli ünlü şeflerin katılımlarıyla Gastronomide Yerel Coğrafya'nın Önemi', 'Gastroekonomi Perspektifinden Tarımsal Üretim', 'Otellerde Yöresel Yemek Günlerinin Turizme Katkısı', 'Rize Mutfağı'nda Markalaşmanın Önemi', 'Bölgesel Ürünlerin Zincir Marketler Adaptasyonu' başlıkları ile alanında uzman katılımcılarla sektörün önde gelen temsilcilerinin yer alacağı oturumlarla gerçekleşecek.

'Gastro Rize' 1 Temmuz'da başlıyor
'Gastro Rize' 1 Temmuz'da başlıyor
'Gastro Rize' 1 Temmuz'da başlıyor
'Gastro Rize' 1 Temmuz'da başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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