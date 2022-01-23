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Gaston Campi, Yeni Malatyaspor'da

Gaston Campi, Yeni Malatyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, bir dönem Trabzonspor ve Karagümrük formaları da giyen Gaston Campi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, bir dönem Trabzonspor ve Karagümrük formaları da giyen Gaston Campi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca'da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Gaston Campi'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Gaston Campi, Yeni Malatyaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Karagümrük, Medya, Spor, Haber

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